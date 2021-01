Riya Sen fête son anniversaire aujourd’hui, le 24 janvier. L’une des nombreuses actrices célèbres de Bollywood, Riya est très appréciée pour son style, son mannequinat et son jeu d’acteur. Portant avec elle l’ascendance royale de Tripura, Riya tire son attitude (comme beaucoup le disent) de sa mère Moon Moon Sen dont le travail dans le monde du cinéma et de la télévision est extrêmement populaire.

Bien que beaucoup aient connu Riya comme mannequin, elle est associée à l’industrie cinématographique depuis son enfance. Elle a travaillé comme enfant artiste en 1991, et ainsi a commencé le merveilleux voyage. Elle a été reconnue par un large public grâce à la chanson de Phalguni Pathak «Yaad Piya ki Aane Lagi», qui est devenue extrêmement populaire parmi les jeunes et les adultes. Par la suite, Riya a travaillé dans plusieurs films, non seulement en hindi, mais aussi en bengali, tamoul, télougou, malayalam et anglais. Outre les films, elle a également travaillé dans quelques séries Web.

Son style de mode est emblématique et étant elle-même passionnée, elle conçoit la plupart de ses vêtements et bijoux qu’elle porte lors d’événements importants. Riya est maintenant mariée à Shivam Tewari, qui est vue avec elle dans plusieurs de ses photos de vacances publiées sur les réseaux sociaux.

Alors que l’actrice fête ses 40 ans cette année, jetons un œil à certaines des photos sur Instagram.

Fraîchement sortie de sa page, Riya a publié une photo brûlante juste un jour avant son anniversaire en disant: « L’âge n’est qu’un nombre ». Ceux qui la regardent seront sûrement d’accord!

Une autre photo où elle affiche son âge et publie à ce sujet avec audace, jouant intelligemment avec la légende …

Quel clic! Regardez le beau visage et ces expressions meurtrières!

Prenant une pose pas comme les autres, cette photo de Riya est du style, du style et rien que du style!

Une pose décontractée avec son café du matin, Sen est jolie et le message est encore plus joli… Jetez un œil!

HBD Riya. Que votre sourire brille.