Polyvalence, facilité, magie, mélodie, attrait éternel – sont les mots qui viennent à l’esprit quand on entend Kavita Krishnamurti.

C’est plutôt ainsi que cette chanteuse légendaire est connue depuis ses débuts en tant que chanteuse avec « Aayega Aanewala ».

Son interprétation de chaque chanson a toujours été tout aussi parfaite et émouvante; son large éventail de chants a captivé nos cœurs, nous a laissés émerveillés et a continué à résonner dans nos esprits.

Sinon, une personne très calme et à la voix douce, Kavita ji a été une chanteuse de maître, avec un pouvoir énorme dans sa voix quand il s’agit de chanter.

Elle dégageait une brillance exceptionnelle dans chaque chanson. Qu’il s’agisse de chansons classiques, folkloriques, de films, elle n’a jamais cessé de nous émerveiller par son talent extraordinaire.

Elle est l’une des chanteuses indiennes les plus renommées à avoir été témoin d’une glorieuse carrière de chanteuse de 40 ans et du respect.

Rendons hommage à cette gagnante de Padma Shri pour son anniversaire en racontant certaines de ses chansons à feuilles persistantes:

Tu hi re

Ce classique d’AR Rahman rendu avec une telle innocence par Kavita et Hariharan a gravé une marque indélébile dans la musique indienne et continue de nous captiver et nous étonner. Avec quelle élégance Kavita ji avait livré la composition complexe!

Hawa Hawai

À l’écoute de ce numéro iconique intemporel, mettant en vedette Sridevi; chanté par Kavita ji encore aujourd’hui illumine nos visages de joie. Elle était une chanteuse tellement fantastique, maîtrisant à la fois la musique occidentale et indienne qu’elle dégageait toujours de la finesse.

Aj Mein Upar

Le film Khamoshi de Sanjay Leela Bhansali, la comédie musicale a en effet été rendue musicale par les interprétations magiques de Kavita ji. Il n’y a pratiquement personne qui ne serait pas charmé par la voix mélodieuse qui avait chanté la chanson populaire Aj Mein Upar! Tel est le charisme, le calibre et la qualité tonale de la voix retentissante de Kavita Krishnamurthy.

Kay Sera Sera

Kay Sera Sera de Pukar, photographiée sur Madhuri, est une chanson fantastique, énergique et groovy dans son répertoire. Le plaisir, le rythme, la beauté de la voix de Kavita ji sont sans égal. Qu’elle excelle dans tous les genres n’est pas une surprise.

Kahe chher chher mohe

Encore un autre joyau d’une chanson de Kavita ji, synchronisée sur les lèvres par Madhuri Dixit, est devenue le sujet de conversation de la ville et un succès déchaîné dans le monde classique et bollywoodien. L’éclat avec lequel elle a interprété la chanson classique est époustouflant.

Chaque chanson a atteint son apogée de popularité non seulement en raison du charme de synchronisation labiale du protagoniste ou pour un effet cinématographique magnifique; c’était certainement tout ce qui précède mais en combinaison avec la merveilleuse voix de Kavita Krishnamurthy induisant une commande rare, un appel énigmatique sans effort qui a catapulté les chansons à la renommée.

Ses 40 ans de carrière de chanteuse sont ornés de ces chansons de joyaux; et alors qu’elle fête ses 63 ans avec plus de 25 000 chansons chantées en 16 langues à son actif, nous souhaitons la voir chanter davantage.