Rana Daggubati est un acteur et un entrepreneur, principalement connu pour ses œuvres en telugu ainsi que pour ses films en hindi et en tamoul. Au fil des ans, il s’est imposé comme l’un des rares acteurs en Inde à avoir un attrait pan-indien. En plus d’être un acteur principal solide, Rana a assumé une variété de rôles dans différentes langues, même en tant que personnage secondaire. Il est entré dans l’industrie cinématographique en tant que coordinateur des effets visuels. Il est devenu producteur avant d’acteur avec sa propre société de production lancée, Spirit Media.

Rana en tant que coproducteur a reçu le National Film Award pour Bommalata – A Bellyful of Dreams en 2006. Rana est également une personnalité de la télévision populaire, car il a animé de nombreuses émissions de récompenses et anime actuellement son propre talk-show de célébrités connu sous le nom de No 1 Yaari. Hors écran, Rana est populaire pour son look fringant et est un favori avec une forte base de fans féminins.

À l’occasion du 35e anniversaire de Rana, regardons quelques-unes des meilleures photos de l’acteur sur les réseaux sociaux.

Rana alias Bhallaladeva à Baahubali a suivi une formation rigoureuse adaptée au rôle. Il s’est entraîné aux arts martiaux et à une routine d’entraînement difficile pendant plus de cinq mois pour atteindre le physique parfait.

En 2018, Rana a enthousiasmé ses fans en partageant son premier regard de Haathi Mere Saathi. Le film, qui n’a pas encore été publié, serait en quelque sorte un hommage à la superstar défunte Rajesh Khanna.

Rana, qui porte souvent des regards barbus, a choisi de traiter les fans avec un « visage sous le regard d’ours »

Il a envoyé Internet dans un effondrement et a écrit: « Très bien, la barbe est partie !! Passons à une autre période !! Travaillant sur un nouveau look pour 1945 (sic). »

Le jour de l’anniversaire de Prabhas, Rana a choisi ce délicieux clic pris sur les décors de Baahubali. Rana a joué le rôle méchant, tandis que Prabhas a joué deux rôles dans la pièce d’époque.

Il y a quelque chose de sain dans le sourire de Rana le marié. Rana avait l’air extrêmement heureux alors qu’il entrait dans une nouvelle vie de mariage avec sa femme, Miheeka.

Joyeux anniversaire, Rana Daggubati!