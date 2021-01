Soumitra Chatterjee était un pilier du cinéma indien qui a joué dans de nombreux films bengalis. Le lauréat du prix Dadasaheb Phalke était également un écrivain, poète et metteur en scène prolifique. Il a fait ses débuts avec Apur Sansar de Satyajit Ray, le troisième volet de The Apu Trilogy. Il a ensuite travaillé sur plusieurs projets avec Ray tels que Abhijan, Charulata et Aranyer Din Ratri etc.

Chatterjee est décédé l’année dernière des suites d’une infection des voies urinaires à la suite de sa bataille contre Covid-19, laissant plusieurs projets inachevés. On se souviendra toujours de lui pour sa contribution au cinéma parallèle.

À l’occasion de son anniversaire de naissance, jetons un coup d’œil aux cinq derniers projets sur lesquels Chatterjee a travaillé:

Abalamban

Sorti le 8 janvier 2021, Abalamban est un réalisateur de Narugopal Mandal. Chatterjee joue le personnage de Dayal Babu dans ce drame familial.

Le film n’est disponible sur aucune plateforme de streaming.

Sakkhee un témoin oculaire

Il s’agit d’un thriller réalisé par Susanta Saha. Il raconte l’histoire d’un jeune garçon qui a été témoin d’un meurtre et devient ainsi la cible des assassins. Le garçon doit courir de pilier en poste pour échapper au gang et sauver sa vie.

Le film n’est disponible sur aucune plateforme de streaming.

Sraboner Dhara

Sorti le 7 février 2020, Sraboner Dhara est un film dramatique réalisé par Sudeshna Roy et Abhijit Guha. Soumitra Chatterjee et Parambrata Chatterjee jouent dans le film qui traite de la maladie d’Alzheimer. Le film est basé sur Between Raindrops, une nouvelle du Dr Subhendu Sen.

Le film est disponible sur Amazon Prime dans certains endroits.

Tumi O Tumi

Réalisé par Arunima Dey, Tumi O Tumi raconte l’histoire de trois femmes en difficulté Gunjan, Sindur et Ashalata, appartenant à trois générations différentes. Il se concentre sur l’autonomisation des femmes dans la société indienne. Le film est sorti le 17 janvier 2020.

Le film n’est disponible sur aucune plateforme de streaming.

Tokhon Kuasa Chilo

Il s’agit d’un film à suspense réalisé par Saibal Mitra et basé sur le roman de Syed Mustafa Siraj publié avec le même titre en 1985. Le film tourne autour d’un enseignant à la retraite Akhilbabu, joué par Soumitra Chatterjee, qui lutte contre l’injustice sociale pour garder sa famille sûr.

Le film n’est disponible sur aucune plateforme de streaming.