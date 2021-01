Shruti Haasan, une actrice indienne active dans le cinéma hindi, tamoul et télougou, fête son anniversaire le 28 janvier. La magnifique actrice aux multiples talents a été l’une des divas les plus populaires de l’époque. Née des acteurs légendaires Kamal Haasan et Sarika, cette belle actrice est également connue pour sa formidable capacité de chant; elle est également compositrice. Après avoir fait son apparition dans Hey Ram, suivi de ses rôles majeurs ultérieurs dans Luck, Ramaiya Vastavaiya, Dil toh Bacchha Hai Ji, 3 ans, Gabbar Singh, Behen Hogi Teri, Shruti a également été très populaire hors écran – compte tenu de ses choix vestimentaires , déclarations de mode et présence sur les réseaux sociaux.

Avec près de 35 films à son actif, alors que la diva fête ses 35 ans, prenons un moment pour nous émerveiller devant certaines des adorables photos Instagram:

Reconnaissant

En publiant cette jolie photo, elle a lancé sa fête d’anniversaire, qui a commencé 2 jours plus tôt sur son plateau. Remerciant son équipage, elle a exprimé sa gratitude et son bonheur alors qu’elle avait l’air radieuse et adorable. Sa pose amusante avec une tentative de mordre est un plaisir à regarder.

Amoureux de la paix

Cette photo fait instantanément son chemin dans nos cœurs. Ayant l’air vivace dans une tenue rose violacée, sans maquillage, laissant tomber ses cheveux, Shruti pouvait être vue arborant son tatouage sur le poignet.

Charme d’enfance

L’actrice a offert aux internautes cette magnifique photo d’enfance avec une note sincère sur les rêves.

Objectifs d’amitié

Posant avec son copain acteur Tamanna, qui fait également partie du cinéma hindia et télougou, Shruti pouvait être vue en train de se détendre, passer un bon moment pour la nouvelle année.

Amoureux des chiens

Plusieurs fois, elle a pu être vue en train de caresser des chiens, des chiots dans ses différents posts Instagram. C’est l’une des nombreuses photos super mignonnes de son chiot câlin. Sa légende a définitivement gagné nos cœurs avec sa simplicité, sa gentillesse et sa nature aimante.

Pendant ce temps, le casting de Shruti à Salaar, en face de Prabhas, a été confirmé.