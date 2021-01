Amy Jackson – la beauté britannique – a acquis une grande renommée à Kollywood ainsi qu’à Bollywood. Que ce soit par son élégance, son charme énigmatique ou ses talents d’actrice crédibles, elle a réussi à se frayer un chemin dans le cœur de ses fans, avec succès. La diva fête son anniversaire le dimanche 31 janvier.

Maintenant, une maman adorable, Amy a profité d’une bonne part de bonheur parental, comme en témoigne sa série de publications sur les réseaux sociaux. Et il faut dire qu’elle s’est avérée être l’une des mamans les plus en forme et les plus chaudes de la ville B. Avec plus de 9,5 millions de followers, les réseaux sociaux de cette superbe actrice bourdonnent de photos réconfortantes de son petit garçon. Nous ne pouvons pas nous empêcher de nous émerveiller devant les superbes photos du bébé et d’elle.

Alors que la très belle Amy Jackson a un an de plus, jetons un coup d’œil aux ravissantes photos partagées sur Instagram avec son adorable petit garçon, Andreas, qui a eu un an en septembre 2020.

Annonçant les débuts d’Amy à l’âge d’un an dans le magazine Vogue, la fière maman a publié une série de photos en noir et blanc. Andreas est incroyablement beau perché sur les épaules d’Amy tandis que l’actrice a toujours l’air éthérée. Présent sur la page de couverture du magazine Vogue sous le titre Mum’s the word, le duo mère-fils peut être vu assez exalté.

Sous-titrée «My Little Man», Amy avait posté cette photo d’eux se détendant dans les prairies verdoyantes et ouvertes. Montant haut sur le quotient de gentillesse, cette photo a le bébé dans un chapeau tandis qu’Amy a l’air fabuleux, attirant instantanément notre attention. Au milieu de la magnifique toile de fond, on pouvait voir le petit munchkin profiter du soleil avec la mère. En regardant les humains incroyablement parfaits, portant des tenues assorties, nous nous demandons si ces images auraient pu s’améliorer!

Alors que les internautes imprègnent la photo d’un amour illimité et infini, nous réalisons à quel point Amy a bien tagué la photo. Les longs doigts fins d’Amy caressant les petits pieds doux de son bébé tandis que des sons faibles et roucoulants peuvent être entendus sont de loin l’un des messages les plus réconfortants et les plus touchants.

Vêtue d’un cardigan à col montant, Amy avait l’air rêveuse et radieuse. Elle l’a légendé comme «Lumière de ma vie». Dans le joli cadre, on pouvait voir la mère et le fils se jumeler adorablement en blanc cassé.

Regardant divin en blanc, profitant du fond de lavande en plein air avec son mari et son fils, on pouvait voir Amy passer un moment de sa vie.

Les moments sur les réseaux sociaux d’Amy et de son petit sont vraiment inestimables.