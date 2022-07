Voici qui vit dans les pires îlots de chaleur de votre ville

Mais pourquoi certaines zones sont-elles plus chaudes que d’autres ? Le manque d’espaces verts est un facteur important, montre notre analyse. Moins il y a de végétation, plus il fait chaud.

Nous avons trouvé autre chose aussi : plus il y a d’immigrants, plus la région est chaude. Encore une fois, cela est surtout vrai pour les plus grandes villes, où vivent de nombreux nouveaux arrivants.

Lorsque nous avons fait la moyenne du revenu médian de chacun des 10 groupes, une tendance s’est dégagée : plus le revenu des résidents est élevé, plus leur quartier est frais, surtout dans les régions métropolitaines de 300 000 habitants et plus.

Nous avons regroupé ces zones en 10 groupes, du plus chaud au plus frais. Leurs températures sont estimées à partir de photos satellite prises entre juin et août de 2019 à 2021.

Chaque point représente 700 habitants en moyenne, et la couleur indique le le plus chaud domaines et les glacière ceux.

Selon notre analyse, la proportion de résidents à faible revenu de plus de 65 ans est également la plus élevée dans les quartiers les plus chauds de nombreuses villes. C’est le groupe démographique le plus vulnérable aux vagues de chaleur.

Elle ajoute que les résidents à faible revenu vivant dans les zones les plus chaudes sont également le groupe de population qui a le moins de moyens pour s’adapter, comme l’achat d’un climatiseur. Selon Statistique Canada, en 2019, six ménages sur 10 possédaient une unité de refroidissement. Plus le revenu d’une famille est faible, plus la probabilité d’avoir AC est faible.

“C’est la preuve qu’il y a une injustice quant à savoir qui sera le plus vulnérable au changement climatique. Certaines personnes ont la chance de vivre dans des parties plus fraîches des villes qui pourront atténuer ces vagues de chaleur à l’avenir. Et d’autres non.”

A la recherche de fraîcheur

Une solution semble assez évidente : planter des arbres, qui fourniraient de l’ombre tout en poussant. “Mais ces zones chaudes ont une autre caractéristique commune : elles sont denses”, a déclaré Jeffrey Brooks, directeur scientifique du Consortium canadien de recherche en santé environnementale urbaine. « Où vas-tu planter une forêt ? Il n’y a pas de place.

Brooks note que la densité est également corrélée avec les prix de location. Dans un contexte urbain, un petit appartement dans un grand immeuble sera moins cher qu’une maison avec jardin. Et les loyers bas attirent les immigrants de première génération et les familles à faible revenu. “On a vraiment du mal à faire face à la densification de nos villes tout en ayant des espaces verts et des logements abordables.”

Villes étouffantes Pourquoi la chaleur extrême tue les Canadiens dans les grandes villes et comment le changement climatique aggravera les choses

Même lorsqu’il y a de l’espace, planter des arbres ou ajouter un parc peut entraîner des conséquences indésirables. “Vous pouvez créer une gentrification verte”, a expliqué Isabella Richmond, étudiante au doctorat à Concordia travaillant sur ces questions sous la supervision du professeur Ziter. À mesure que ces zones deviennent plus vertes et plus attrayantes, les loyers sont susceptibles d’augmenter et les résidents actuels pourraient être déplacés.

“Cela renforcerait encore une fois qui vit dans les zones vertes”, a déclaré Richmond. “Nous devons mettre en place des politiques sociales et du logement qui aillent de pair avec des politiques de verdissement. Par exemple, [a rule saying] on ne pouvait pas immédiatement augmenter le loyer après avoir transformé un quartier.”

Entre le 25 juin et le 1er juillet 2021, une vague de chaleur a ravagé la Colombie-Britannique et 619 personnes sont mortes à cause de la température. Une analyse menée par la province a déterminé que les décès sont survenus principalement dans les quartiers à faible revenu avec peu d’espaces verts. La plupart des victimes étaient des personnes âgées décédées dans leur logement. Ils avaient aussi une autre caractéristique : ils étaient isolés.

“Nous pouvons probablement éviter les décès dus à la chaleur simplement en nous assurant que nous savons où vivent nos personnes vulnérables”, a déclaré Jeffrey Brooks. “L’une des raisons pour lesquelles les gens meurent, c’est qu’ils n’ont personne pour s’occuper d’eux, et je pense que le dôme de chaleur à l’ouest l’a encore prouvé.” Nous pouvons récupérer des places de parking et verdir nos toits, mais nous devons également renforcer la cohésion sociale , soutient Brooks. “Nous devons penser aux jardins communautaires, aux logements multigénérationnels et à d’autres projets qui renforcent la cohésion sociale. Cela n’enlève rien au fait que ces domaines ont définitivement besoin d’améliorations et que nous devons investir dans ces domaines.”

Auvent de refroidissement L’accès inégal à l’ombre signifie que les quartiers marginalisés sont plus vulnérables à la chaleur. Voici comment les villes canadiennes peuvent sauver des vies

“Nous payons pour améliorer nos routes, nos ponts et nos bâtiments parce que nous savons que nous en avons besoin pour notre santé et notre sécurité”, a déclaré Carly Ziter. “Mais de plus en plus, nous réalisons que nous avons également besoin d’infrastructures vertes pour notre santé et notre sécurité. Nous ne devrions donc pas y penser comme un supplément dans le budget de nos villes.”

Et tandis que le refroidissement de la température de l’air extérieur nécessitera un énorme effort mondial, la température de la surface terrestre peut être réduite avec des actions locales. “Avec une seule décision politique, vous pouvez modifier la température de la surface terrestre d’une région”, a déclaré Philippe Martin, coordonnateur d’un programme de lumière ultraviolette à Environnement Canada et expert en chaleur urbaine. Pour s’adapter au changement climatique, les villes ont besoin de plus d’espaces verts et ombragés. Il a dit qu’ils seraient plus supportables si les rues étaient reconfigurées pour améliorer la circulation de l’air et que les nouveaux bâtiments pourraient éviter d’utiliser des matériaux de construction qui finissent par piéger la chaleur.

Brooks a déclaré que les gouvernements canadiens à tous les niveaux doivent prendre au sérieux le problème. Le Canada a parmi les émissions de gaz à effet de serre par habitant les plus élevées au monde, a-t-il ajouté. “Qu’allons-nous dire dans 30 ans ? Que nous sommes désolés et que nous ne savions pas mieux à l’époque ? Nous savons mieux. Si vous ne traitez pas correctement vos personnes les plus défavorisées, ce n’est pas intrinsèquement durable.”