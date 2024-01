Voici qui Trump pourrait choisir comme vice-président

Nouvelles





Les veepstakes de Donald Trump battent leur plein.

Représentante Elise Stefanik (R-Schuylerville) – qui a récemment brillé lors des audiences du Congrès incendiant les dirigeants des meilleures universités américaines – fait partie des principaux prétendants.

Stefanik, 39 ans, ancien modéré, est l’un des plus fervents partisans de Trump.

Il la traite de « tueuse » et elle a prononcé samedi son premier discours de substitution pour Trump dans le New Hampshire.

JD Vance — Le jeune sénateur de l’Ohio a remporté ses élections de 2022 en grande partie grâce au soutien de Trump et est depuis lors un fantassin fiable pour l’ancien président.

Lors de la dernière primaire contestée des Républicains dans le New Hampshire, Trump a remporté les électeurs indépendants avec 36% sur un large peloton de 11 candidats, selon les sondages à la sortie des urnes. Getty Images

Le sénateur JD Vance propose le package MAGA pour une jeune génération. Getty Images

“Je vais aider Trump autant que je peux parce que je pense qu’il était un bon président, et je pense que le peuple américain bénéficiera de sa présence. [as] à nouveau président », a récemment déclaré Vance, 39 ans, à CNN.

Sarah Huckabee Sanders — Sarah Sanders était l’attachée de presse de Trump et les deux restent proches.

Contrairement à beaucoup d’autres sous le mandat de Trump, Sanders est sortie indemne du scandale à la Maison Blanche et est devenue gouverneure de l’Arkansas, où elle est populaire.

À Trumpland, on se souvient affectueusement de Sanders, 41 ans, pour sa loyauté inébranlable et son toucher plus doux, ce qui pourrait aider l’ancien président auprès des électrices.

La gouverneure de l’Arkansas, Sarah Sanders, est connue au pays de Trump pour sa loyauté sans faille. PA

Tim Scott – Le sénateur de Caroline du Sud aux manières douces et ancien opposant à Trump l’avait soutenu vendredi.

Scott, 58 ans, a du jus parmi les électeurs chrétiens et ferait appel à bon nombre des mêmes membres de la coalition gagnante de Trump en 2016.

« Choisir Tim Scott est un choix qui fait grandir le parti tout en renforçant le soutien des républicains de la vieille école et des électeurs évangéliques… et c’est quelqu’un qui n’a pas peur de s’en prendre aux médias », a déclaré un enthousiaste.

Le sénateur Tim Scott pourrait aider les électeurs noirs et les conservateurs chrétiens AFP via Getty Images

Nikki Haley — Trump reste officiellement en guerre avec son ancien ambassadeur aux Nations Unies, mais de nombreux républicains de l’establishment et des donateurs considèrent Haley, 52 ans, comme son meilleur atout pour élargir sa coalition et revenir à la Maison Blanche.

“Si la course est vraiment très serrée, vous pourriez avoir des gens qui n’aiment pas Trump et qui détestent les démocrates, ce qui leur donne une sorte de raison de voter pour lui”, a déclaré James Carville, un sondeur vétéran des Démocrates.

Nikki Haley est considérée par beaucoup comme un choix unitaire. Aristide Économopoulos

Tucker Carlson — Bête noire des libéraux, l’ancien animateur de Fox News serait un candidat de rêve pour de nombreux irréductibles de Trump, à la recherche de quelqu’un qui incarnerait les idées du mouvement MAGA mais qui pourrait être proposé aux électeurs dans un ensemble plus jeune et plus discipliné.

Certains pensent également que la haine des libéraux envers Carlson, 54 ans, serait la meilleure protection de Trump contre une destitution et une destitution par un congrès démocrate – qui détesterait encore plus confier à Carlson le poste le plus élevé.

Tucker Carlson plairait à la base MAGA – et terrifierait les progressistes. ZUMAPRESS.com

« Tucker servirait certainement de protection contre toute machination de l’État profond contre le président, et sa sélection rallierait la base.

Tucker est le candidat le plus à droite jamais lancé », a déclaré Gavin Wax, président du New York Young Republican Club.