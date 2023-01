Voici qui, selon les experts, gagnera

Les Bills et les Bengals pourront enfin s’affronter dimanche avec tout ce qui est en jeu.

Plus tôt cette année, les Bills de Buffalo et les Bengals de Cincinnati n’ont pas pu terminer leur match très attendu. Le match a été annulé après que le défenseur des Bills Damar Hamlin ait subi un arrêt cardiaque sur le terrain. Il est maintenant sur la longue route du rétablissement.

Maintenant, les deux équipes se rencontrent en séries éliminatoires. Les enjeux sont encore plus élevés, le vainqueur de ce match de la ronde de division accédant au championnat de l’AFC.

Selon les experts, qui va gagner ? Nous y voilà:

Voici les choix de l’expert ESPN pour celui-ci:

C’est un léger avantage pour les Bills si vous faites le plus confiance à l’équipe ESPN.

Les choix de CBS pour la plupart des jeux ont pour la plupart manqué de consensus, mais ce jeu est plus proche que la plupart des autres avec six des huit choix allant dans le sens des Bengals.

Gregg Rosenthal est prendre les Bengals, 24-23.

« Les blessures des Bengals rendent cette surprise plus difficile à appeler, mais Cincinnati est une équipe plus complète dans l’ensemble. Le manque de profondeur des récepteurs des Bills oblige Josh Allen à en faire trop, et les Bengals – forts aux trois niveaux de défense – ont mieux joué au football au cours des deux derniers mois.