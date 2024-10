Voici qui se présente pour représenter le 33e district du Congrès du Texas à la Chambre des représentants

Marc Veasey, originaire de Fort Worth et membre du Congrès pour six mandats, espère passer encore deux ans à Washington DC alors qu’il affrontera le républicain Patrick Gillespie pour représenter 33e district du Congrès du Texas.

Le district couvre une partie de l’est de Fort Worth et du côté nord avant de s’étendre le long de la fourche ouest de la rivière Trinity pour découper des morceaux de Carrolton, Dallas, Irving et Grand Prarie.

Il comprend le Projet de contrôle des inondations du centre-villelequel a bénéficié d’une injection de liquidités de 403 millions de dollars provoqué par la loi sur l’investissement dans les infrastructures et l’emploi de 2021.

Le projet a encore besoin d’environ 26 millions de dollars de fonds de contrepartie fédéraux et étatiquesselon une mise à jour trimestrielle de juin 2024.

Les priorités législatives de Veasey sont d’offrir des options de soins de santé abordables, d’augmenter les opportunités de carrière dans les communautés à faible revenu, de lutter contre la violence armée et de promouvoir une éducation de qualité.

Gillespie a donné la priorité à l’arrêt de « la progression des principes communistes qui infectent nos commissions scolaires jusqu’à nos militaires », selon son site internet.

Il plaide également pour un meilleur contrôle des immigrants entrant aux États-Unis et pour un meilleur accès à la santé mentale afin de réduire la violence armée.

Voici les réponses des candidats à notre enquête.

Patrick Gillespie

Parti politique : Républicain

N’a pas répondu

Marc Veasey

Parti politique : Démocrate

Âge: 53

Site de la campagne : www.marcveasey.com

Meilleur moyen pour les électeurs de vous joindre : [email protected]

Profession: Membre du Congrès

Éducation: BA Communications de masse

Avez-vous déjà été candidat à une élection ? (Veuillez énumérer les postes précédemment recherchés, avec les années) : Oui, Chambre des représentants du Texas, district 95, 2004-2012

Veuillez énumérer les points forts de votre implication/activisme civique : Depuis que j’ai prêté serment à la Chambre des représentants en 2013, mes bureaux de Dallas et de Fort Worth ont toujours travaillé pour aider les électeurs en les aidant auprès des agences gouvernementales et en leur donnant accès aux avantages essentiels. Nous travaillons également avec des organisations à but non lucratif locales pour aider à obtenir des financements pour des projets. Depuis 2021, j’ai aidé notre communauté à obtenir plus de 40 millions de dollars de financement communautaire. J’ai également contribué à la création du programme de connectivité abordable, qui aide plus d’un million de personnes au Texas, sans parler de celles de tout le pays, à se connecter à un Internet abordable et à combler la fracture numérique dans tout notre pays.

Avez-vous déjà été arrêté, accusé d’un crime ou avez-vous déjà fait partie d’une procédure pénale ? Si oui, veuillez expliquer : Non

Avez-vous été impliqué dans un procès civil ou une procédure de faillite ? Si oui, veuillez expliquer : Non

Qui sont vos trois principaux contributeurs à la campagne ? : Vaughn Vennerberg,

Pourquoi recherchez-vous ce poste ? : Je réside depuis toujours dans le nord du Texas et je me présente à nouveau pour donner une voix aux diverses communautés du 33e district du Texas à Washington, DC. Le district que je représente est confronté à de nombreux problèmes urgents, tels que l’accès à des emplois bien rémunérés, la modernisation de nos infrastructures, l’amélioration de l’éducation publique, l’accès au droit sacré de vote et le manque d’accès à des soins de santé abordables et de qualité. J’ai travaillé de front pour lutter contre ces problèmes pendant mon mandat au Congrès et je souhaite continuer à les résoudre.

Quelles sont vos trois principales priorités politiques ? : Notre État est confronté à de nombreux défis urgents. L’accès à des soins de santé abordables, de meilleures opportunités de carrière pour les personnes et les familles qui vivent dans des communautés à faible revenu, la protection de la liberté reproductive, l’accès au droit de vote, des infrastructures sûres et transportables, la lutte contre la violence armée et une bonne éducation pour les enfants du Texas sont quelques-uns des les plus grands problèmes auxquels l’État est actuellement confronté. Les démocrates du Congrès font de leur mieux pour travailler avec des républicains raisonnables afin d’adopter des lois visant à aider nos électeurs et à résoudre ces problèmes.

Soutiendriez-vous le projet de loi bipartite sur la sécurité des frontières qui a échoué au Congrès actuel ? Pourquoi ou pourquoi pas ? Sinon, quels changements faudrait-il apporter pour gagner votre vote ? : Oui. Les républicains doivent cesser de faire de la politique partisane et travailler avec les démocrates pour enfin adopter un programme de réforme de l’immigration indispensable qui permettra de réparer le système défaillant et de sécuriser la frontière. Nous avons besoin de coopération et de collaboration avec les pays pour aller à la racine du problème migratoire et devons œuvrer au renforcement des économies et des démocraties latino-américaines.

Êtes-vous favorable à l’extension des dispositions de la loi de 2017 sur les réductions d’impôts et l’emploi qui expireront en 2025 ? Pourquoi/pourquoi pas ? : Non. Le projet de loi fiscale républicain aide les familles les plus riches à éviter de payer leur juste part d’impôts, réduit de moitié le taux d’imposition des sociétés, transfère injustement le fardeau des impôts sur les travailleurs américains qui vivent d’un chèque de paie à l’autre et maintient des failles qui permettent aux entreprises d’expédier des emplois à l’étranger. . La réforme fiscale qui touche des millions d’Américains devrait être menée de manière bipartite afin de garantir l’équité pour tous. C’est pourquoi j’ai formulé mes suggestions sur la façon d’améliorer le projet de loi visant à aider les familles en difficulté, qui a finalement été bloqué par les Républicains de la Chambre.

Seriez-vous favorable à une interdiction fédérale de l’avortement ? Pourquoi/pourquoi pas ? : Non. Mes collègues démocrates et moi travaillons sans relâche pour consacrer la liberté reproductive et codifier Roe v. Wade dans la loi au niveau fédéral. Au cours des dernières années, les démocrates ont travaillé pour faire adopter la loi sur la protection de la santé des femmes afin de faire des protections de Roe v. Wade la loi du pays. Nous travaillons également à faire adopter la loi garantissant le droit des femmes à la liberté reproductive qui empêcherait les républicains de criminaliser, d’imposer des amendes ou de poursuivre en justice les femmes qui exercent leur droit constitutionnel de traverser les frontières de l’État pour obtenir un avortement.

Quel rôle le gouvernement fédéral devrait-il jouer dans la lutte contre la crise du logement abordable ? : Au Congrès, nous devons nous unir pour adopter une législation soutenant les familles qui travaillent. Je continuerai de me battre pour rétablir le crédit d’impôt pour enfants, car même s’il était en vigueur pendant la pandémie, il a réduit la pauvreté des enfants de 17 %. J’ai également soutenu les efforts de l’administration Biden-Harris visant à réduire les coûts du logement en réduisant les formalités administratives qui ont historiquement bloqué la croissance de l’offre de logements.

Accepterez-vous les résultats de votre élection quel que soit le résultat ? : Oui

Quelle est la politique fédérale ayant un impact sur le Texas qui est importante pour vous, mais pas nécessairement aussi médiatisée ? Pourquoi pensez-vous que c’est important ? : Accès à Internet à prix abordable. En 2020, j’ai contribué au lancement du programme Emergency Broadband Benefit, devenu le Affordable Connectivity Program. Il a aidé des millions de familles à faible revenu à accéder à un Internet abordable. Ce programme vital sera à court de financement fédéral dans les prochains mois, à moins que le Congrès n’agisse. Les républicains doivent travailler avec les démocrates et le président Biden pour obtenir davantage de financement pour ce programme vital.

Pourquoi les électeurs devraient-ils vous choisir plutôt que votre adversaire ? : J’ai fièrement servi au Congrès pendant plus de six mandats. Pendant cette période, j’ai utilisé ma position pour créer des emplois, développer des soins de santé abordables et accessibles, renforcer nos infrastructures dans le nord du Texas, protéger les droits de vote, lutter pour une réforme globale de l’immigration et aider mes électeurs à accéder aux secours et aux ressources essentiels liés au COVID-19. J’ai également l’opportunité de siéger au comité de l’énergie et du commerce et des services armés de la Chambre. Compte tenu de la domination du Texas dans le secteur de l’énergie et du nombre de militaires et d’entreprises de défense qui habitent le nord du Texas, j’ai utilisé ces postes pour fournir des ressources essentielles à notre État. Je suis également fier de mon travail avec l’administration Biden-Harris et les dirigeants du Congrès pour obtenir un financement clé bénéficiant directement au nord du Texas.