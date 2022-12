Voici qui se présente pour les conseils scolaires de la région du comté de DeKalb jusqu’à présent aux élections de 2023 – Shaw Local

SYCAMORE – Jusqu’à présent, sept résidents du comté de DeKalb se sont portés candidats aux sièges des conseils scolaires des districts scolaires de DeKalb, Sycamore et Genoa-Kingston pour les élections consolidées de 2023.

Parmi les sept premiers à déposer, une personne se présente pour une place au conseil scolaire du district scolaire communautaire Sycamore 427, trois pour un poste au conseil scolaire du district scolaire DeKalb 428 et trois pour un siège au conseil scolaire avec Genoa- District scolaire communautaire de Kingston 424.

La fenêtre de dépôt pour participer au scrutin d’avril court jusqu’à lundi.

District de DeKalb 428

Au moins un titulaire et deux nouveaux visages espèrent avoir leur place au scrutin du conseil scolaire DeKalb ce printemps.

La titulaire Samantha McDavid, qui exerce un deuxième mandat en tant que présidente du conseil scolaire du district scolaire 428 de DeKalb, sera réélue le 4 avril. McDavid a été élue pour la première fois en 2019. Elle est l’une des trois candidates DeKalb qui ont déposé mardi.

“Je me présente pour rester au conseil scolaire parce que je pense que ce serait bien pour le district scolaire de Dekalb d’avoir une certaine continuité au sein du conseil”, a déclaré McDavid.

La titulaire Samantha McDavid (illustrée ici sur cette photo d’archives locale de Shaw d’avril 2019), qui exerce un deuxième mandat en tant que présidente du conseil scolaire du district scolaire 428 de DeKalb, sollicitera sa réélection le 4 avril. McDavid a été élue pour la première fois en 2019. Elle est l’une des trois Candidats DeKalb qui ont déposé mardi. (David Tonney)

Le conseil scolaire DeKalb est entièrement composé d’individus qui purgent leur premier mandat, ce qui signifie que McDavid, 32 ans, est autant un senior du conseil que n’importe qui d’autre. Jusqu’à présent, elle est la seule titulaire à se présenter pour sa réélection.

“Je sais que même dans cette quatrième année de mon mandat, il y a des choses que j’apprends encore”, a déclaré McDavid. “Je pense donc que ce serait vraiment bien si nous pouvions avoir un peu de continuité et peut-être augmenter certains de nos anciens membres du conseil d’administration.”

McDavid, qui a couru sur la communauté, l’intégrité et l’équité lors de sa campagne de 2019, a déclaré qu’au cours de ses presque quatre années au conseil d’administration, elle avait appris que le changement venait généralement lentement.

“Il y a beaucoup d’idéalisme, je pense, lorsque vous vous présentez pour la première fois et que vous pensez que vous avez toutes les meilleures idées, puis que vous entrez là-dedans et que vous réalisez que la gouvernance n’est pas rapide et que ce n’est pas toujours facile non plus”, McDavid a dit.

Au moins deux nouveaux arrivants ont inscrit leur nom dans la course du conseil scolaire du district 428, dont Steve Byers et Christopher Boyes. Ni Byers, copropriétaire de la Byers Brewing Company du centre-ville de DeKalb et ancien professeur de sciences à la Huntley Middle School, ni Boyes n’ont répondu aux demandes de commentaires.

Quartier Sycomore 427

Mardi après-midi, Alexander Grados est la seule personne à avoir déposé sa candidature pour un siège au conseil scolaire du district scolaire communautaire Sycamore 427, selon le bureau du greffier et de l’enregistreur du comté de DeKalb.

S’il était élu, Grados serait un nouveau venu au conseil.

Gênes-Kingston District 424

Les titulaires Julie Ratliff et Melyssa Gustafson ont demandé à conserver leur siège au conseil d’administration du district scolaire communautaire Genoa-Kingston 424.

Le nouveau venu Max (Jake) Wesner jette également son chapeau sur le ring.

Ratliff a déclaré que son temps au sein du conseil scolaire avait été consacré à l’éducation et qu’elle avait beaucoup à apprendre.

“Je voulais courir à nouveau simplement parce que j’avais l’impression d’avoir compris les bases”, a déclaré Ratliff.

Ratliff a déclaré qu’elle espère que le conseil scolaire pourra s’orienter vers ce qu’elle pense que les fonctions d’un conseil scolaire devraient être, maintenant que la crise a été déplacée alors que la pandémie de COVID-19 entre dans sa troisième année.

“Alors maintenant, j’ai l’impression qu’il y a peut-être un peu d’élan au deuxième mandat pour peut-être avoir un impact sur d’autres domaines”, a déclaré Ratliff. «Je peux donc me concentrer sur d’autres choses, peut-être certaines des choses qui se passent à Springfield. Des trucs législatifs ou même juste des trucs avec l’association du conseil scolaire.