Voici qui se présente comme juge n°2 du tribunal pénal du comté de Tarrant le 5 novembre

Républicain Guillaume Chevalier et démocrate Marquetta « MarQ » Clayton s’affronteront dans la course au poste de juge du tribunal pénal n°2 du comté de Tarrant en novembre. Le tribunal est l’un des 11 tribunaux pénaux de district qui traitent les affaires criminelles pour adultes dans le comté. Le juge sortant Wayne Salvant le mandat se termine le 31 décembre.

Knight, procureur du Bureau du procureur du district pénal du comté de Tarranta servi dans leur Unité de violence conjugale et Unité spéciale d’aide aux victimes. Il a auparavant travaillé comme avocat au ministère de la Sécurité publique du Texas et est certifié en droit pénal.

Clayton, avocat de la défense pénale à Fort Worth, est le fondateur du Cabinet d’avocats Clayton. Elle préside également le Clinique d’exponction du comté de Tarrant et est le fondateur et directeur exécutif de l’organisation à but non lucratif Fondation Girl2Girl. Clayton a été admis dans le Collège du Barreau du Texas.

Les réponses des candidats à notre questionnaire sont présentées telles qu’elles ont été répondues. Ils n’ont en aucun cas été modifiés ou édités.

Guillaume Chevalier

Parti politique : Républicain

Âge (au 5 novembre 2024) : 39

Site de la campagne : chevalierpourjuge.com

Meilleur moyen pour les électeurs de vous joindre : Courriel : [email protected]

Profession: Procureur

Éducation: École épiscopale de Tous les Saints ; Université Méthodiste du Sud – BBA ; Université St. Mary’s – JD/MBA

Avez-vous déjà été candidat à une élection ? (Veuillez énumérer les postes précédemment recherchés, avec les années) : 371e Tribunal de District – Primaire Républicaine Mars 2022

Veuillez énumérer les points forts de votre implication/activisme civique : Le procureur Phil Sorrells a déclaré publiquement que j’étais le procureur le plus travailleur du bureau du procureur. En 2019, j’ai été élu procureur de l’année en matière de maltraitance d’enfants par mes pairs chargés de l’application des lois. Ce prix m’a été remis au deuxième but au Ballpark d’Arlington. En 2023, j’ai mis cinq meurtriers en prison et deux d’entre eux ont été condamnés consécutivement à perpétuité par les jurys du comté de Tarrant. Mon moment préféré de ma carrière juridique est celui où j’ai reçu un câlin d’un garçon de dix ans après un procès. Il m’a serré dans ses bras quand il a su qu’il ne serait plus jamais agressé sexuellement par le petit ami de sa mère parce que le jury l’avait mis en prison pour le reste de sa vie. Lorsqu’il m’a serré dans ses bras, il n’a vraiment pas compris la procédure judiciaire et ce qui s’était passé. Il savait juste que j’avais fait le travail pour lui. Embauchez-moi et je ferai le travail pour vous sur le banc.

Avez-vous déjà été arrêté, accusé d’un crime ou avez-vous déjà fait partie d’une procédure pénale ? Si oui, veuillez expliquer : Non.

Avez-vous été impliqué dans un procès civil ou une procédure de faillite ? Si oui, veuillez expliquer : Non.

Qui sont vos trois principaux contributeurs à la campagne ? : Rusty Reid, Stephen Gilchrist, Pamela Gilchrist

Pourquoi recherchez-vous ce poste ? : La raison pour laquelle j’ai toujours voulu devenir juge est à cause de ce qui s’est passé lorsque mon père a été menacé au tribunal. Mon père était procureur et était au bureau du procureur jusqu’à sa mort. Alors que mon père passait devant un homme au tribunal, l’homme a mentionné mon nom et celui de ma mère – c’était censé être une menace. Pour que quelqu’un connaisse nos noms avant Internet, cela demandait de sérieux efforts, et cela terrifiait mon père. En conséquence, je n’ai jamais été autorisé à aller seul à l’école. Quand j’étais plus âgée, j’ai demandé à mon père pourquoi nous avions cette règle, et je me souviens encore à quel point j’étais en colère que quelqu’un ait menacé ma mère. J’ai demandé à mon père comment le problème avait été résolu, et il l’a expliqué en disant : « Le juge a assuré notre sécurité. » Depuis, je veux être un juge pour assurer la sécurité des gens.

Quelles sont vos trois principales priorités politiques ? :

(1) Être un juge doté d’un bon tempérament judiciaire qui applique la loi en prenant des décisions bien motivées et réfléchies tout en traitant les justiciables avec équité et respect.

(2) Une meilleure gestion des dossiers pour assurer plus efficacement la sécurité de nos citoyens.

(3) Priez pour avoir la sagesse de savoir ce qui est juste et pour le courage d’aller jusqu’au bout.

Pourquoi les électeurs devraient-ils vous choisir plutôt que vos adversaires ? : Je suis le seul candidat dans la course soutenu par les forces de l’ordre, ce qui en dit long sur un banc pénal, et je suis le seul candidat certifié en droit pénal. Je suis honoré d’être soutenu par l’Arlington Police Association, la Tarrant County Law Enforcement Association, trois agents élus et bien d’autres. Je suis le seul procureur de carrière de ma race, c’est important. J’ai passé ma carrière à tenir les meurtriers et les agresseurs d’enfants responsables de leurs actes. J’ai servi dans deux unités spéciales de poursuite et j’ai de l’expérience dans la supervision d’avocats. Mon expérience dans l’Unité spéciale d’aide aux victimes et dans l’Unité de lutte contre la violence entre partenaires intimes fait de moi le candidat idéal pour faire appliquer les lois telles qu’elles sont rédigées. Les victimes méritent d’être entendues et les accusés méritent une procédure régulière. Il faut un juge doté du bon tempérament et de l’expérience nécessaire pour s’assurer que ces choses se produisent en même temps. Embauchez-moi comme prochain juge du CDC2 et c’est exactement ce que vous obtiendrez.

Marquetta ‘MarQ’ Clayton

Parti politique : Démocrate

Âge (au 5 novembre 2024) : 40

Site de la campagne : MarQClaytonforJudge.com

Meilleur moyen pour les électeurs de vous joindre : Courriel : [email protected]

Profession: Avocat de la défense pénale

Éducation: Faculté de droit de l’Université Texas A&MFort Worth, Texas Juris Doctorate., décembre 2015 – Licence mai 2016. Université d’Oklahoma, Norman, Oklahoma Baccalauréat ès arts en mathématiques, études pré-médicales, juillet 2006.

Avez-vous déjà été candidat à une élection ? (Veuillez énumérer les postes précédemment recherchés, avec les années) : Cycle électoral 2022 – Tribunal pénal du comté de Tarrant 7

Veuillez énumérer les points forts de votre implication/activisme civique : Membre du conseil d’administration – L. Clifford Davis Legal Association. Président de la clinique d’exponction du comté de Tarrant. Co-fondateur de Tarrant County Lawyers Against Injustice, a fourni des services juridiques pro bono aux manifestants de 2020. 4Forums éducatifs Tarrant Civic 101.

Avez-vous déjà été arrêté, accusé d’un crime ou avez-vous déjà fait partie d’une procédure pénale ? Si oui, veuillez expliquer : Non

Avez-vous été impliqué dans un procès civil ou une procédure de faillite ? Si oui, veuillez expliquer : Oui, la garde des enfants.

Qui sont vos trois principaux contributeurs à la campagne ? : Tante LaRissa Clayton, Northeast Tarrant Democrats et moi-même.

Pourquoi recherchez-vous ce poste ? : Je me présente comme juge du tribunal pénal du district 2 du comté de Tarrant car il est impératif que nous soyons représentés dans notre système judiciaire. Notre système judiciaire a besoin d’un réel changement. Je m’engage à réformer nos programmes de réadaptation pour inclure des ressources de préparation à la carrière, afin d’améliorer la vie et non seulement de les punir. Je veillerai à respecter la loi et à faire respecter notre Constitution. Je ferai ma part pour assurer la sécurité de nos prisons en gérant des dossiers efficaces, en protégeant nos ressources pour mineurs et en veillant à ce que l’argent de vos impôts ne soit pas gaspillé.

Quelles sont vos trois principales priorités politiques ? : Mes trois principales priorités sont de réduire la population carcérale, les conditions de cautionnement et de réduire les dossiers encombrés. J’ai un plan stratégique pour réduire efficacement l’arriéré de dossiers et mettre en œuvre des processus qui garantiraient qu’aucun dossier ne soit en suspens plus de 3 ans. Cela contribuerait à son tour à réduire la population carcérale. Enfin, je crois qu’il est impératif que nous examinions réellement les circonstances du cas pour déterminer quelles conditions de cautionnement sont nécessaires, le cas échéant, et quelles conditions seraient appropriées.

Pourquoi les électeurs devraient-ils vous choisir plutôt que vos adversaires ? : J’ai prouvé que je possédais les compétences nécessaires pour exercer avec succès les fonctions de juge du tribunal pénal de district 2 du comté de Tarrant. J’ai l’expérience la plus diversifiée pour ce rôle. J’ai plaidé en tant qu’avocat de la défense pénale, procureur et avocat en droit de la famille. Cette expérience variée me permet de garder l’esprit ouvert lors des audiences. Je suis propriétaire d’une entreprise et j’ai occupé plusieurs postes financiers, ce qui m’a donné de l’expérience dans la gestion des budgets, des employés et dans l’analyse des données. J’ai démontré une expérience de leadership en siégeant à plusieurs conseils d’administration. En tant que mère, j’ai appris le vrai sens de la patience, de la compassion et de la détermination. J’ai un fort désir de servir et d’aider les autres. Je suis axé sur l’humanité, juste et digne de confiance. J’appliquerai ces mêmes principes à mon engagement sur le banc.