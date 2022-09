Cependant, la question revêt une importance particulière alors que le public évalue les mérites de l’annonce du 24 août du président Joe Biden selon laquelle il annulerait jusqu’à 10 000 $ de dette étudiante fédérale pour la plupart des emprunteurs et jusqu’à 20 000 $ pour un sous-ensemble de débiteurs. L’allégement est également limité à ceux qui gagnent moins de 125 000 dollars par an, ou aux couples mariés ou aux chefs de famille gagnant moins de 250 000 dollars.

Mais un calcul exact est difficile, selon les économistes et les experts en éducation. Outre les défis liés aux données disponibles, les avantages financiers futurs qui reviendront à certains emprunteurs sont presque impossibles à modéliser, ont-ils déclaré.

Déterminer qui profite le plus de la remise de prêt étudiant – les pauvres, la classe moyenne ou les riches – peut sembler un exercice simple.

Mais quels sont les emprunteurs qui en profiteront le plus ?

Cela est vrai dans au moins deux sens : La politique fixe un plafond de revenu pour le pardon, garantissant que les ménages les plus riches ne peuvent pas participer. Et les bénéficiaires des subventions Pell, un type d’aide financière pour les familles à faible revenu, ont droit au double de l’allégement maximal, soit 20 000 $, par rapport aux autres emprunteurs.

Tirant parti de ces données, Biden a déclaré que le plan ciblerait les personnes pauvres et de la classe moyenne – “les familles qui en ont le plus besoin”.

La maison Blanche a publié un tableau ventilation de la répartition du total des dollars pardonnés selon trois groupes de revenu. Il montre que 87 % de l’argent irait à ceux qui gagnent moins de 75 000 $ par année. Aucun ne serait versé aux personnes gagnant plus de 125 000 $.

L’administration Biden a estimé qu’une analyse des individus serait plus précise que celle des ménages, car les données du ministère américain de l’Éducation n’indiquent pas si un emprunteur est marié, selon un responsable de la Maison Blanche.

Mais l’analyse de la Maison Blanche mesure le revenu par individu , plutôt qu’au niveau du ménage. Disons que chaque conjoint d’un couple marié gagne 70 000 $ par an – ils auraient 140 000 $ de revenu familial commun, mais compteraient parmi le groupe gagnant moins de 75 000 $ dans l’analyse des revenus de la Maison Blanche.

“Un peu plus de soulagement” revient à la moitié inférieure, en grande partie grâce au “bonus Pell Grant”, a déclaré Smetters.

“Ce n’est pas un cadeau pour les riches”, a déclaré Kent Smetters, professeur d’économie d’entreprise et de politique publique à l’Université de Pennsylvanie.

Un responsable de la Maison Blanche a déclaré que le Penn Wharton L’étude appuie sa conclusion de base selon laquelle la grande majorité des prestations vont aux personnes à revenu faible et moyen.

Le JPMorgan Chase Institute, dans un établissement séparé étude, ont constaté qu’une part plus faible (51 %) de l’annulation totale de la dette reviendrait aux 60 % des ménages les plus pauvres. JPMorgan définit ce groupe comme ayant un revenu inférieur à 76 000 $ par an.