Le gluten est une protéine que l’on retrouve dans certaines céréales, le blé étant l’une des plus appréciées. Le seigle, l’orge, le malt et les produits alimentaires dérivés du malt (vinaigre de malt) et la levure de bière (sous-produit de la fabrication de la bière) contiennent également du gluten. Le gluten aide la farine de céréales à obtenir une texture extensible lorsqu’elle est mélangée à de l’eau, ce qui donne à la plupart des pains cette texture moelleuse et aérée que la plupart des gens apprécient. On dit également que le gluten améliore le goût.

Certaines personnes sont sensibles au gluten et sa consommation peut leur causer de graves problèmes de santé. C’est la raison pour laquelle les régimes sans gluten gagnent en popularité récemment. Un régime sans gluten est recommandé aux personnes atteintes de la maladie cœliaque. On dit également que le fait de se passer du gluten peut favoriser la santé digestive, la perte de poids et les performances sportives.

Qui devrait suivre un régime strict sans gluten?

Ceux qui souffrent de l’une des conditions suivantes pourraient bénéficier d’un régime sans gluten:

1. Maladie cœliaque: C’est une maladie auto-immune du système digestif qui se caractérise par une intolérance sévère au gluten. Dans cette maladie, la consommation de gluten incite le système immunitaire à détruire la paroi interne de l’intestin grêle. Au fil du temps, il affecte l’absorption des nutriments et peut entraîner des carences nutritionnelles. Il est recommandé aux personnes atteintes de la maladie cœliaque de suivre un régime alimentaire sans gluten à vie.

2. Maladie de l’intestin irritable (IBS): C’est une maladie digestive chronique qui peut causer des crampes, des douleurs abdominales, des flatulences, des ballonnements, de la diarrhée et de la constipation. Aussi, une étude publiée dans le journal of Gastroentérologie clinique et hépatologie en 2015, le régime sans gluten est efficace pour soulager les symptômes du SCI.

3. Sensibilité au gluten non cœliaque: Il est possible que certaines personnes éprouvent des symptômes similaires à ceux de la maladie cœliaque, mais elles ne sont pas testées positives. Dans de tels cas, vous pouvez demander à votre médecin d’essayer un régime sans gluten pendant un certain temps et si cela soulage les symptômes, continuez le régime.

4. Allergie au blé: certaines personnes peuvent être allergiques à toutes les protéines présentes dans le blé (albumine, globuline, gliadine et gluten) en particulier. Un régime sans blé ou sans gluten peut convenir à ces personnes. Il est préférable de consulter un médecin et un nutritionniste avant d’apporter des modifications importantes à votre alimentation.

Qui peut bénéficier d’un régime sans gluten?

Comme mentionné ci-dessus, un régime sans gluten peut aider à réduire l’inflammation chez les patients atteints de la maladie cœliaque et d’autres maladies inflammatoires du système digestif telles que le SCI.

Cela peut également aider à perdre du poids, car la plupart des aliments indésirables et transformés sont éliminés tout en suivant un régime sans gluten. Cependant, une étude publiée dans Diabète Sprectrum (2017) affirme qu’un régime sans gluten contient moins de fibres alimentaires, ce qui suggère qu’il pourrait ne pas être en mesure d’aider à une perte de poids saine.

De plus, il existe également des allégations sur la façon dont les régimes sans gluten peuvent fournir une meilleure énergie et favoriser la performance sportive. Des recherches supplémentaires à ce sujet sont nécessaires pour confirmer les allégations.

Qui devrait éviter un régime sans gluten?

Les produits à base de blé entier tels que le pain, les céréales, les pâtes et autres contiennent des fibres, diverses vitamines (riboflavine, folate, thiamine, niacine, etc.), des minéraux et des micronutriments. Suivre un régime sans gluten peut priver votre corps de ces nutriments essentiels. Cela peut, plus tard, donner lieu à différents symptômes liés à une carence. Si vous pouvez tolérer le gluten et que vous n’avez aucun problème médical nécessitant un régime sans gluten, vous voudrez peut-être continuer votre régime alimentaire normal ou vous assurer que votre régime sans gluten répond à tous vos besoins nutritionnels.

En outre, un régime sans gluten peut être coûteux car la plupart des aliments facilement disponibles seront remplacés par des produits importés sans gluten. En outre, vous devez être plus vigilant sur le gluten caché dans de nombreux aliments tels que les viandes transformées, les sauces, les sauces, les aliments emballés, les bonbons et les desserts. Ces produits peuvent ne pas vous crier «sans gluten», mais ils peuvent contenir des traces de gluten.

Certains aliments sans gluten peuvent contenir une plus grande quantité de sucre et de matières grasses que les aliments ordinaires, il est donc important de ne pas se limiter à l’étiquette sans gluten. Au lieu de cela, vérifiez l’étiquette pour plus de détails sur le sucre, les graisses, les calories globales, le sel et d’autres contenus nutritionnels.

Au final, un régime sans gluten nécessite une planification excessive. Il peut également être associé à quelques facteurs de risque, il est donc très important de consulter un médecin ou un nutritionniste avant de commencer le régime.

