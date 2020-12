Le Congrès a adopté un projet de loi d’allégement du COVID-19 qui fournira une deuxième série de contrôles de relance à des millions d’Américains dès la semaine prochaine – en supposant que le président Trump n’y veto pas.

Mais tout le monde n’est pas éligible à ces paiements directs.

De nombreux étudiants, par exemple, ne sont pas admissibles. Pas plus que les immigrants qui n’ont pas de numéro de sécurité sociale. Certaines personnes âgées et handicapées ne recevront pas non plus de chèque, de même que les hauts salariés.

Les paiements, qui visent à donner aux Américains une infusion d’argent rapide, seront distribués si Trump signe le projet de loi dans la loi fédérale. Cette signature de routine a été bouleversée mardi soir lorsque le président a critiqué le projet de loi et a exhorté le Congrès à augmenter les chèques de relance à 2000 dollars contre 600 dollars, bien qu’il ait cessé de menacer de mettre son veto.

Voici qui sera laissé de côté une fois que les chèques commenceront à arriver:

Salariés élevés

Si votre revenu est trop élevé, vous n’obtiendrez pas de chèque. Les paiements sont progressivement supprimés pour les Américains à des seuils de revenu basés sur leurs déclarations de revenus de 2019.

Par exemple, les personnes gagnant jusqu’à 75 000 $ et les couples qui gagnent moins de 150 000 $ recevront le plein montant unique de 600 $, soit la moitié de la valeur du premier tour de chèques de 1 200 $ émis en mars en vertu de la Loi CARES. Le montant diminue de 5 $ pour chaque tranche de 100 $ de revenu au-dessus de ces seuils de revenu. Il disparaîtra complètement à 87 000 $ pour les particuliers et 174 000 $ pour les couples.

Si vous avez déclaré le statut de chef de ménage dans votre déclaration de revenus, vous ne recevrez pas de paiement si votre revenu brut rajusté dépasse 124500 $.

Chômeurs à hauts salaires

L’admissibilité aux chèques de relance sera déterminée par les déclarations de revenus de 2019, un changement par rapport à la première ronde de paiements basée sur les déclarations de revenus de 2018 ou 2019. Cela pourrait changer le montant que vous recevez et si vous obtenez un deuxième chèque. Si vous avez gagné plus de 87000 $ l’année dernière mais êtes au chômage en 2020, vous ne serez pas admissible à un paiement.

Élèves

Les étudiants de 17 ans ou plus ne sont pas admissibles à un chèque de relance si leurs parents ou tuteurs les réclament comme personnes à charge. Cela signifie que le stimulus exclut des millions d’Américains d’âge secondaire et universitaire.

Leurs parents ne recevront pas non plus un paiement de 600 $ par enfant offert par le nouveau programme de relance. Il s’applique uniquement aux enfants de 16 ans et moins. Il n’y a pas de plafond quant au nombre d’enfants à charge qu’un ménage peut réclamer, de sorte qu’une famille de quatre personnes recevrait jusqu’à 2 400 $.

Certains adultes âgés et handicapés

Les personnes à charge adultes ne sont pas admissibles à un chèque, ce qui signifie qu’un parent âgé ou un membre de la famille vivant sous la garde d’un enfant adulte déclaré comme personne à charge ne recevra pas de paiement direct.

Certains immigrants

Ceux qui n’ont pas de numéro de sécurité sociale, généralement des immigrants non autorisés, ne sont pas éligibles.

Certains immigrants sont admissibles à un contrôle de relance s’ils remplissent les critères d’éligibilité et ont un numéro de sécurité sociale valide. Les immigrants avec des cartes vertes ou des visas de travail H-1B et H-2A peuvent prétendre à un chèque. Les étrangers non résidents, les travailleurs temporaires et les immigrants dans le pays illégalement ne sont pas éligibles.

Mais les ménages à statut mixte, ou ceux dont un membre de la famille n’a pas de numéro de sécurité sociale mais que d’autres en ont, seront éligibles aux paiements de relance, un changement clé par rapport à la loi CARES. En vertu de cette législation, les ménages qui comptaient un seul membre sans numéro de sécurité sociale n’étaient pas autorisés à recevoir un paiement.

La dernière mesure, cependant, permettrait aux citoyens américains mariés à des ressortissants étrangers sans numéro de sécurité sociale de recevoir l’aide.

Pour obtenir les 600 $ supplémentaires pour un enfant admissible, il ou elle doit également avoir un numéro de sécurité sociale.