Voici qui mène les principaux champs de bataille des élections de 2024

Ligne du dessus

La course aux États swing entre l’ancien président Donald Trump et la vice-présidente Kamala Harris est pratiquement à égalité, avec de nouveaux sondages publiés mardi qui montrent une course à un point dans le Michigan, l’Arizona et le Nevada, tous dans la marge d’erreur.

Le vice-président Kamala Harris s’exprime lors d’un événement de campagne au Divine Faith Ministries International le … [+] 20 octobre à Jonesboro, Géorgie. Getty Images

Faits clés

Nevada: Trump est en avance de 48 à 47 % au Nevada, selon CNN/SSRS enquête publié mardi (marge d’erreur de 4,6 points), Harris est en hausse de 48,8% à 48,3%, dans un Sondage Bloomberg mercredi (marge d’erreur 5), mais Trump est en avance de 47 à 46 % sur un AARP sondage publié le 22 octobre (marge d’erreur 4) et ils sont à égalité à 48 % dans un sondage Washington Post-Schar publié le 21 octobre (marge d’erreur 4,8). Harris mène par 0,2 point dans FiveThirtyEight moyenne des sondages. Arizona: Harris est en tête de 48 à 47 % dans le sondage CNN/SSRS (marge d’erreur de 4,4), Trump est en tête de 50 à 49 % dans un sondage mariste. sondage publié jeudi (marge d’erreur 3,7) et Trump est en avance de trois points – 49 % – 46 % – dans le sondage Washington Post-Schar School (marge d’erreur 5), mais Bloomberg rapporte une avance effectivement égale de 49,1 % – 48,8 % pour Harris, dans la marge d’erreur de trois points. Trump gagne 1,8 point dans le classement FiveThirtyEight moyenne des sondages. Michigan: Trump mène Harris de 49 à 48 % dans un Enquête Emerson publié mardi (marge d’erreur de 3 points), tandis que l’avantage de Harris de 49,6 % à 46,5 % marque la plus grande avance de tous les États interrogés par Bloomberg, mais il reste dans la marge d’erreur de quatre points – et il est similaire aux 49 % de Harris. -46% d’avance Le sondage de Quinnipiac (marge d’erreur 2,9) publié le 23 octobre. Harris est en hausse de 0,7 point dans le Michigan dans FiveThirtyEight’s moyenne des sondages. Géorgie: Trump et Harris sont à égalité à 49% chez les Maristes sondage (marge d’erreur 3,9), et Trump mène de 49,9% à 48,4% dans le Sondage Bloomberg (marge d’erreur 3) et 47%-43% dans un Atlanta Journal-Constitution sondage des électeurs probables mardi (marge d’erreur 3,1), tandis que le Washington Post-Schar sondage (marge d’erreur de 4,5) a trouvé Harris en avance de 51 % à 47 %. Trump mène de 1,5 point dans FiveThirtyEight moyenne des sondages. Caroline du Nord: Trump est en hausse de 50 à 48 % chez les Maristes sondage— dans la marge d’erreur de 3,6 points — et il est en hausse de 50 à 48 % dans un Emerson College sondage publié jeudi (également dans la marge d’erreur de 3,1 points), tandis que le sondage Bloomberg le trouvait en tête de 49,6% à 48,5% (marge d’erreur 4) et l’enquête Washington Post-Schar le donnait en avance de 50% à 47% (marge d’erreur). 3.9). Cinq trente huit moyenne montre Trump avec un avantage de 1,2 point. Wisconsin: L’État est presque aussi proche que possible, puisque Trump est en hausse de 49 % à 48 % dans l’Emerson. enquête (marge d’erreur 3,4), 48,3%-48% dans un sondage Bloomberg (marge d’erreur 4) et les deux candidats sont à égalité à 48% dans un mercredi Quinnipiac sondage (marge d’erreur de 2,9), tandis que Harris détient un avantage de 50 à 47 % dans le sondage Washington Post-Schar (marge d’erreur de 4,6). Harris est en hausse de 0,1 point dans FiveThirtyEight moyenne. Pennsylvanie: Trump mène 49% à 48% dans l’Emerson sondage (marge d’erreur 3,4), tandis que Bloomberg a trouvé Harris en hausse de 50 % à 48,2 % (marge d’erreur 3), et elle avait un avantage de 49 % à 47 % dans le sondage Washington Post-Schar (marge d’erreur 4,6). Pourtant, Trump devance Harris de 0,3 point dans FiveThirtyEight moyenne des sondages.

Grand nombre

0,4. C’est le nombre de points par lesquels Trump devance Harris dans le classement national de RealClearPolitics. moyenne des sondagestandis que FiveThirtyEight’s moyenne montre Harris en hausse de 1,5 points.

Contexte clé

Harris est devenu le candidat démocrate après que le président Joe Biden a abandonné la course le 21 juillet, au milieu d’une révolte au sein du parti à la suite de sa performance dans le débat, ce qui a radicalement changé la fortune des démocrates. Avant ce changement, les sondages indiquaient systématiquement que Trump battrait Biden dans la plupart des États du champ de bataille, bien que Biden ait remporté six des sept (à l’exception de la Caroline du Nord) lors des élections de 2020.

