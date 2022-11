Voici qui mène les courses législatives de l’État du comté de McHenry – Shaw Local

Avec l’élection de mardi, les électeurs du comté de McHenry ont sélectionné des candidats pour deux sénats d’État et cinq districts.

Dans les courses au Sénat de l’Illinois, deux républicains sortants se présentent à la réélection, tandis que dans les courses à domicile, quatre républicains et un démocrate se présentent à la réélection.

Actuellement, les démocrates détiennent une supermajorité dans l’État, avec le gouverneur démocrate JB Pritzker et une majorité démocrate dans les chambres du Sénat et de la Chambre de l’État, dirigées respectivement par Don Harmon, D-Oak Park et Emanuel Welch, D-Hillside.

Les candidats du 26e district du Sénat de l’État sont la démocrate Maria Peterson, à gauche, et le sénateur sortant de l’État, Dan McConchie. (Fourni)

Les 59 sièges du sénat et les 118 sièges de la chambre sont à pourvoir ; Les démocrates contrôlent actuellement chaque chambre par une marge de 41-18 et 73-45, respectivement.

Dans le 26e district du Sénat, la challenger démocrate Maria Peterson s’est présentée contre le républicain sortant Dan McConchie, qui brigue un quatrième mandat et est le chef de la minorité au Sénat.

À 23h30, avec l’Associated Press rapportant environ 99% des votes comptés, McConchie menait Peterson 40 262 à 39 444, soit 50,5% à 49,5%.

Peterson est un ancien avocat qui a travaillé au département américain du Travail avant de déménager à Barrington et d’y créer une entreprise. McConchie a passé neuf ans dans la Garde nationale de l’armée, avant d’occuper divers postes de plaidoyer, notamment au sein de l’organisation anti-avortement Americans United for Life.

Le district comprend une partie ou la totalité de Crystal Lake, Algonquin, Cary, Fox River Grove et Island Lake.

Dans le 32e district du Sénat, la challenger démocrate Elena Barbato s’est présentée contre le sénateur républicain Craig Wilcox, qui siège au Sénat depuis 2018.

Lake Villa Trustee Allena Barbato, à gauche, cherche à renverser le sénateur sortant républicain Craig Wilcox, à droite, dans le district 32 du Sénat de l’État de l’Illinois. (Fichier fourni/Northwest Herald)

Peu après minuit mercredi, l’Associated Press estimant que 99% des votes étaient comptés, Wilcox était en tête avec 57% des voix, soit 44 032 voix contre 33 203 voix pour Barbato.

Barbato est un administrateur de Lake Villa qui donne également une formation en intervention de crise aux policiers. Wilcox a passé 24 ans – de 1989 à 2013 – dans l’US Air Force, atteignant le poste de colonel et servant en tant que commandant du 89th Airlift Support Group à Joint Base Andrews, Maryland.

Le district représente des parties des comtés du nord de Lake et McHenry, notamment Cary, Woodstock, McHenry, Johnsburg, Fox Lake, Lake Villa et Antioch.

Dans le 52e House District, le républicain sortant Martin McLaughlin, R-Barrington Hills, brigue son deuxième mandat à l’Assemblée générale. Il est défié par la démocrate Mary Morgan.

Les candidats du 52e district de la maison comprennent le représentant de l’État républicain sortant Martin McLaughlin et la challenger démocrate Mary Morgan. (Fourni par les candidats)

À 23 h 30, l’Associated Press estimant que 89 % des votes étaient comptés, McLaughlin était en tête avec 18 666 voix, soit 52,4 % des voix, contre 16 951 voix pour Morgan.

Avant de devenir représentant de l’État, McLaughlin a été gestionnaire de fonds de pension et président du village de Barrington Hills pendant huit ans. Morgan a passé plusieurs décennies à occuper divers postes de marketing et de gestion pour Motorola et plus tard pour Brightstar Corp. avant d’accepter un poste d’assistante administrative au bureau des programmes d’études du district scolaire 118 de Wauconda en 2021.

Le district 52 s’étend de Volo au nord à travers Wauconda, Island Lake, Cary, Algonquin et Barrington Hills jusqu’à South Barrington.

Dans le 63e House District, le républicain Steve Reick, R-Woodstock, brigue un quatrième mandat. Il est défié par le démocrate Brian Meyers de Crystal Lake.

Brian Meyers, à gauche, se présente contre le représentant de l’État sortant, Steve Reick, dans le district 63 de l’Illinois House. (Fourni)

Peu après minuit mercredi, avec l’Associated Press estimant que 99% des votes comptés, Reick menait avec 20 828 voix, soit 54%, aux 17 730 voix de Meyers.

Reick est un ancien avocat spécialisé dans la fiscalité et l’immobilier et est l’un des membres les plus expérimentés du caucus minoritaire de la maison. Meyers est un professeur d’école espagnol et bilingue à la retraite de 31 ans qui se présente pour la première fois à un poste élu.

Le district 63 de l’Illinois House englobe une grande partie centrale du comté de McHenry qui s’étend de Woodstock à Island Lake et comprend des parties de Bull Valley, Cary, Crystal Lake, McHenry et Prairie Grove.

Dans le 64th House District, le républicain Tom Weber, R-Lake Villa, qui brigue son deuxième mandat à l’Assemblée générale, a été défié par le démocrate Rick Konter d’Ingleside.

Les candidats du district 63 de l’Illinois House incluent le titulaire Tom Weber, à gauche, et Rick Konter. (Fourni)

À 23h30, l’Associated Press estimant que 98% des votes comptés, Weber était en tête avec 23 665 voix au total, soit 61,6% des voix, contre 14 763 pour Konter.

Weber dirige une entreprise de construction indépendante, Weber & Sons Construction, et a siégé aux conseils d’administration de Lake County et de Lake County Forest Preserve de 2012 jusqu’à ce qu’il remporte l’élection à la Statehouse en 2018. rôles, notamment en tant que charpentier, mécanicien et propriétaire de petite entreprise.

Le district couvre des parties des comtés de Lake et McHenry, s’étendant de Bull Valley à l’ouest, le long de la moitié nord de McHenry, en passant par Johnsburg, Spring Grove, Lakemoor, Fox Lake, Antioch et Lake Villa.

Dans le 66th House District, la titulaire démocrate Suzanne Ness, D-Crystal Lake, brigue un second mandat. Elle a été défiée par la républicaine Connie Cain de Gilberts.

Les candidats du district 66 de l’Illinois House sont Connie Cain, à gauche, et la titulaire Suzanne Ness. (Fichier fourni/Northwest Herald)

Peu après minuit mercredi, avec l’Associated Press estimant que 94% des votes comptés, Ness menait avec 18 232 voix, soit 52,6% des voix, aux 16 455 voix de Cain.

Cain est un comptable de longue date qui a servi dans la réserve de l’armée pendant huit ans. Ness est propriétaire d’une petite entreprise qui a siégé au conseil du comté de McHenry, représentant le district 2 de 2018 à 2020.

Le district comprend des parties des comtés de McHenry et de Kane et s’étend sur près de 20 milles de Crystal Lake à Elgin.

Dans le 69th House District, le républicain sortant Joe Sosnowski, R-Rockford, qui brigue un sixième mandat, fait face au démocrate Peter Janko de Marengo.

Dans le 69th House District, le républicain sortant Joe Sosnowski, R-Rockford, affronte le démocrate Peter Janko de Marengo. (Fourni)

À 23 h 30, l’Associated Press estimant que 99 % des votes étaient comptés, Sosnowski était en tête avec 23 994 voix, soit 62,8 %, contre 14 216 voix pour Janko.

Sosnowski a déclaré la victoire dans un communiqué envoyé par courrier électronique, affirmant qu’il était reconnaissant aux électeurs pour “leur vote de confiance retentissant”.

“Tout au long de cette campagne, j’ai écouté les électeurs et ils se sont connectés à mon message sur la réduction du coût de la vie dans l’Illinois, la réduction des impôts, les possibilités d’éducation pour nos enfants et la nécessité de rétablir l’équilibre à Springfield”, a déclaré Sosnowski dans le communiqué. « Les familles sont frustrées par le programme politique extrémiste de JB Pritzker et de ses alliés à la législature. Ils veulent des solutions bipartites pour rendre la vie plus abordable.

Sosnowski est un ancien conseiller municipal d’abord à DeKalb puis à Rockford, et un courtier immobilier agréé. Janko est un ingénieur à la retraite qui a été membre du comité dans le 14e, et actuellement 11e, districts du Congrès, et est originaire d’Allemagne.

Le district se déplace vers l’ouest de Rockford à travers des parties des comtés de Winnebago, Boone et McHenry, et comprend Harvard, Marengo et Huntley.