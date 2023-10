Voici qui le sénateur Bob Menendez a contacté pour prétendument s’immiscer dans des affaires pénales

Le FBI affirme que le sénateur du New Jersey, Robert Menendez, a tenté de s’immiscer dans deux affaires pénales en échange de récompenses – et maintenant NBC New York a appris les noms de trois personnes sur lesquelles le sénateur démocrate aurait voulu faire pression.

Selon de nombreuses sources proches du dossier, deux d’entre eux cherchaient à devenir procureur de l’État américain. Le troisième était, à l’époque, procureur général du New Jersey, selon des sources.

Dans l’acte d’accusation, les trois responsables qui auraient été contactés restent anonymes. Mais plusieurs sources ont déclaré que Menendez avait contacté de manière inappropriée le procureur général du New Jersey de l’époque, le procureur américain du New Jersey en exercice et l’actuel procureur du comté d’Hudson.

Le sénateur aurait contacté les trois dans le but de tenter de régler par la corruption deux affaires pénales.

En 2019, la procureure du comté d’Hudson, Esther Suarez, souhaitait devenir la prochaine procureure américaine du New Jersey, même si elle n’avait aucune expérience en matière d’application de la loi fédérale. Les procureurs ont déclaré qu’à cette époque, le sénateur Menendez prenait de l’argent et des lingots d’or à Fred Daibes, qui faisait face à des accusations de fraude bancaire fédérale.

En échange d’argent et d’or, les procureurs ont déclaré que le sénateur du New Jersey voulait recommander à la Maison Blanche un candidat procureur américain « qui, selon Menendez, pourrait être influencé par Menendez en ce qui concerne le cas de Daibes… pour agir favorablement dans le cas de Daibes ».

L’un des candidats proposés par Menendez était Suarez. Selon l’acte d’accusation, Daibes pensait que Suarez « aurait probablement de la sympathie pour lui ».

L’acte d’accusation ne détaille pas pourquoi Daibes pensait que Suarez serait bénéfique, laissant des questions ouvertes quant aux raisons pour lesquelles Menendez soutenait apparemment Suarez.

« Ce qui est troublant dans tout cela, c’est qu’un accusé comme Daibes ne devrait avoir aucune raison de croire qu’un candidat au bureau du procureur américain serait favorable à son cas », a déclaré Danny Cevallos, analyste juridique sur NBC.

En fin de compte, Suarez n’a pas obtenu la nomination en partie après que le Star-Ledger ait soulevé des problèmes d’éthique liés à son passé récent. Suarez a refusé de commenter cette histoire.

Phil Sellinger a finalement obtenu le poste de procureur américain avec le soutien de Menendez. Mais avant que cela n’arrive, alors qu’il était candidat à ce poste, le sénateur aurait évoqué le cas Daibes – et aucun autre cas – avec Sellinger. Les procureurs fédéraux ont déclaré que Sellinger avait déclaré à Menendez qu’il se récuserait probablement de l’affaire de fraude bancaire Daibes. C’est à ce moment-là que Menendez, selon l’acte d’accusation, a recherché Suarez comme une possibilité.

Le FBI a également déclaré que l’accusé José Uribe avait donné une Mercedes à Menendez et à son épouse alors qu’il cherchait de l’aide pour une enquête criminelle sur ses associés dirigés par le bureau du procureur général de l’État du New Jersey. En échange, Menendez aurait appelé directement le procureur général du New Jersey, Gurbir Grewal, à ce sujet.

Cevallos a qualifié cette allégation de troublante.

« C’est déjà assez grave s’il est vrai que le sénateur a contacté le procureur général du New Jersey pour obtenir un traitement favorable dans le cadre d’une enquête sur un ami du sénateur, mais c’est particulièrement flagrant si le sénateur l’a fait parce qu’il recevait des cadeaux de cette personne. a enquêté », a déclaré Cevallos.

Grewal – directeur de la Division de l’application de la Security and Exchange Commission – n’a pas répondu aux demandes de commentaires par l’intermédiaire d’un porte-parole. L’actuel procureur général de l’État du New Jersey a déclaré que son bureau examinait les questions soulevées dans l’acte d’accusation.

Le procureur américain de New York, Damian Williams, qui dirige les poursuites pour corruption, a déclaré qu’il n’y avait aucune preuve que les résultats des deux affaires pénales du New Jersey aient été affectés par les efforts présumés du sénateur.

Menendez, son épouse et les trois hommes d’affaires nient tout acte répréhensible et plaident non coupables. Le sénateur Menendez continue de dire qu’il combattra les accusations et restera en fonction.