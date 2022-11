Voici qui est en tête des courses au Congrès du comté de McHenry – Shaw Local

Mardi, les électeurs du comté de McHenry ont pesé sur quatre des 18 courses de district du Congrès de l’Illinois et une course au Sénat américain.

Les démocrates ont pris les devants dans trois des quatre courses, selon les premiers résultats incomplets rapportés par l’Associated Press, et trois des quatre courses ont été convoquées avant 23 heures.

Le comté était tombé en deux districts du Congrès avant que le processus décennal de recensement et de redécoupage ne fasse perdre à l’Illinois un siège au Congrès et redessine les limites.

Actuellement, les représentants américains Lauren Underwood, D-Naperville, et Sean Casten, D-Downers Grove, desservent le comté de McHenry, représentant respectivement les 14e et 16e districts. Maintenant, le comté est divisé en 9e, 10e, 11e et 16e districts.

Max Rice, à gauche, et le représentant américain Jan Schakowsky sont candidats au siège du 9e district du Congrès aux élections générales de 2022. (Via Daily Herald)

Juste après 22 heures, l’Associated Press a déclaré le démocrate sortant Jan Schakowsky vainqueur dans le 9e district du Congrès, qui comprend la partie sud-est du comté de McHenry, y compris des parties de Crystal Lake, Cary, Lake in the Hills, Algonquin et Fox River Grove.

Schakowsky, d’Evanston, occupe le poste depuis 1999 et a siégé à l’Assemblée générale de l’Illinois avant cela. Elle a fait face au républicain Max Rice, qui travaillait dans la consultation énergétique, selon son site de campagne.

À minuit, l’AP estimant que 93 % des votes étaient comptés, Schakowsky était en tête avec 70,5 % des voix pour un total de 162 680 voix contre 68 211 pour Rice.

Dans le 10e district du Congrès, l’AP a appelé la course juste avant 23 heures pour le démocrate sortant Brad Schneider, qui a battu le républicain Joe Severino.

Le district comprend le coin nord-est du comté de McHenry, depuis juste à l’ouest d’Hébron jusqu’à Richmond, Wonder Lake, Spring Grove et Fox Lake.

Schneider, de Highland Park, a siégé au Congrès pendant huit ans après avoir vaincu puis perdu puis vaincu à nouveau le républicain Bob Dold.

Severino, de Lake Forest, est le fondateur et président d’une société d’investissement privée.

A 23h30, alors que l’AP estimait que 95% des voix avaient été comptées, Schneider était en tête avec 62,1% des voix pour un total de 143 022 voix contre 87 220 voix pour Severino.

Le démocrate américain Brad Schneider, à gauche, et le challenger républicain Joe Severino. (Fourni)

Dans le 11e district du Congrès, le démocrate sortant Bill Foster était défié par la républicaine de Woodstock Catalina Lauf, qui a fait une candidature infructueuse au Congrès en 2020.

Lauf a concédé la course dans une déclaration envoyée par courrier électronique à 22h40, remerciant ceux qui ont soutenu sa campagne, y compris sa famille, ses amis et ses bénévoles.

“Je félicite Bill Foster que j’exhorte à représenter les valeurs de chaque Américain qui travaille dur ici dans le 11e district”, a déclaré Lauf dans le communiqué. «Pour ceux d’entre nous qui restent ici dans l’Illinois, nous avons du pain sur la planche. Cet état vaut toujours la peine de se battre. Ce pays vaut toujours la peine de se battre. Nous avons peut-être perdu, mais la lutte pour le cœur et l’âme de notre pays n’est pas terminée. Et ça commence ici même, dans le Heartland.

Le district s’étend de la limite ouest du comté de McHenry à sa limite est, couvrant tout ou partie de Crystal Lake, Woodstock, McHenry, Marengo et Huntley.

Foster, physicienne et homme d’affaires, est au Congrès depuis 2008. Avant la course de Lauf en 2020, elle a été nommée par le président de l’époque, Donald Trump, à un poste au sein du département américain du Commerce.

À 23h30, l’AP estimant que 93% des votes comptés, Foster était en tête avec 137 202 voix, soit 56,3% du total compté, contre 106 328 pour Lauf.

Bill Foster, à gauche, et Catalina Lauf sont candidats au siège du Congrès du 11e district en novembre. (Groupe de médias Daily Herald)

Juste avant 23 heures, l’AP a appelé le 16e district du Congrès pour le représentant républicain américain Darin LaHood au-dessus de la challenger démocrate Lisa Haderlein. Le district s’étend de la frontière nord de l’Illinois au sud de Peoria.

LaHood est un ardent partisan de Trump. Il a été sénateur d’État de 2011 à 2015 et a été procureur d’État. Son père, Ray LaHood, également républicain, a été secrétaire américain aux transports sous l’ancien président Barack Obama.

Haderlein est une échevine de la ville de Harvard et la directrice exécutive de la Land Conservancy du comté de McHenry.

À 23 h 30, l’AP estimant que 80 % des votes étaient comptés, LaHood était en tête avec 66,6 % du total, soit 158 ​​795 voix contre 79 705 voix pour Haderlein.

Darin LaHood (à gauche) et Lisa Haderlein (à droite) sont en compétition pour le 16e district du Congrès, qui s’étend de la frontière nord de l’Illinois au sud de Peoria. (Photos de tête fournies par les candidats)

L’un des deux sièges du Sénat américain de l’Illinois était également à gagner. La démocrate sortante Tammy Duckworth a affronté la républicaine Kathy Salvi et le libertaire Bill Redpath.

L’AP a déclaré Duckworth gagnante pour son deuxième mandat de sénatrice peu de temps après la clôture des sondages mardi soir.

Duckworth, de Hoffman Estates, est un lieutenant-colonel à la retraite de la Garde nationale de l’armée qui termine son premier mandat de six ans au Sénat. Salvi, de Mundelein, est avocat et ancien défenseur public adjoint du comté de Lake.

Redpath, de West Dundee, est un ancien président du comité national libertaire et directeur général du bureau de Chicago d’une société de conseil financier et d’évaluation spécialisée dans les secteurs des satellites, des télécommunications et des médias.