Voici qui a joué les zombies dans WrestleMania Backlash de la WWE

Les identités secrètes des zombies au bord du ring pour le match de bûcheron entre The Miz et Damian Priest à WrestleMania Backlash ont été révélées.

Selon un rapport publié dans le Fightful Select, les zombies de l’émission de la WWE hier soir étaient les recrues du WWE Performance Center – Joe Gacy, Daniel Vidot et Cal Bloom.

Le rapport suggère en outre qu’Asher Hale et Ikemen Jiro «en faisaient peut-être aussi partie».

Et la raison de leur apparition hier soir était que l’événement était parrainé par l’Armée des morts de Zack Snyder.

Plus tôt lundi, la star de l’Armée des morts, Dave Bautista, a également taquiné leur apparition au WMBackLash depuis son compte Twitter officiel.

Je souhaite bonne chance à toutes les superstars de la WWE en compétition ce soir à #WMBacklash. Désolé, je n’ai pas pu y arriver … mais certains de mes amis le feront. #ArmyOfTheDead @WWE– L’artiste anciennement connu sous le nom de Super Duper Dave (@DaveBautista) 16 mai 2021

Le film devrait sortir le vendredi 21 mai sur la plateforme de streaming en ligne Netflix. La semaine dernière, le film a obtenu une sortie en salles limitée. Le lutteur de 52 ans devenu acteur a également raconté le package vidéo d’ouverture du WrestleMania Backlash.

Bautista est également un ancien artiste martial mixte et bodybuilder. Avant de prendre sa retraite de la lutte, il était connu pour son passage à la WWE de 2002 à 2010. Il a commencé la lutte professionnelle en 1999 et un an plus tard, il a signé son premier contrat avec la World Wrestling Federation (WWF, renommée WWE en 2002). ).

Il a remporté six titres de champion du monde – quatre fois en championnat du monde des poids lourds et deux fois en championnat de la WWE.

Bautista a commencé sa carrière d’acteur avec The Man with the Iron Fists en 2012. Il a également joué dans le film de James Bond Spectre, Riddick et Blade Runner 2049. Bautista est connu pour son interprétation de «Drax the Destroyer» dans l’univers cinématographique Marvel.

Il est apparu en tant que « Drax the Destroyer » dans de nombreux films Marvel, y compris Guardians of the Galaxy, Guardians of the Galaxy Vol. 2, Avengers: Infinity War et Avengers: Endgame.

