Voici qui a droit à 0% d’impôt sur les gains en capital pour 2023

Avec des déductions standard plus élevées et des seuils de revenu pour les gains en capital, il est plus probable que vous tombiez dans la tranche de 0 % en 2023, a déclaré Lucas.

Pour 2023, vous pourriez être admissible au taux de 0 % sur les gains en capital à long terme avec un revenu imposable de 44 625 $ ou moins pour les déclarants célibataires et de 89 250 $ ou moins pour les couples mariés déclarant conjointement.

Les taux utilisent le « revenu imposable », qui est calculé en soustrayant le plus élevé des déductions standard ou détaillées de votre revenu brut ajusté.

Par exemple, si un couple marié gagne 100 000 $ ensemble en 2023, son revenu imposable peut facilement tomber en dessous de 89 250 $ après soustraction de la déduction forfaitaire conjointe de 27 700 $ pour les mariés.