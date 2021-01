En l’absence de nombreux voyages autour de notre propre planète, nous sommes plus nombreux à avoir développé un intérêt pour l’observation des étoiles. Partout en Europe, il existe des parcs certifiés dédiés à profiter du ciel nocturne.

Parcs internationaux du ciel sombre (IDSP) sont des espaces verts qui sont certifiés par l’ONG International Dark Sky Association comme un site qui s’efforce de conserver et de protéger l’obscurité naturelle du ciel.

En février 2020, il y avait plus de 130 sites enregistrés dans le monde.

Qu’est-ce qui certifie un parc international de ciel étoilé?

Les candidats à cette certification doivent démontrer un engagement fort de la communauté locale à préserver l’obscurité naturelle du ciel – généralement en atténuant les effets de la pollution lumineuse.

En retour, l’IDSA soutient son effort en promouvant la région pour le tourisme.

Les parcs doivent répondre à plusieurs critères pour être certifiés par l’ISDA. La majorité de ces parcs se trouvent en Amérique du Nord, l’État du Minnesota devenant le dernier ajout à la liste en décembre.

Partout en Europe, nous jetons un coup d’œil aux 15 meilleurs parcs de ciel noir pour vous donner de l’inspiration pour votre prochain voyage.

Royaume-Uni

Le Royaume-Uni abrite cinq IDSP en Angleterre, en Écosse, au Pays de Galles et en Irlande.

Le premier est le Paysage de ciel sombre de Bodmin Moor le long de la côte de Cornouailles en Angleterre. Cette lande accidentée, tout droit sortie d’un roman du 18ème siècle, est magnifique de jour comme de nuit avec de nombreuses allées traversant ses falaises escarpées.

Parc national de Northumberland et parc aquatique et forestier de Kielder dans le nord de l’Angleterre est déjà une destination touristique populaire pendant la journée. Mais comme tout le monde retourne à leur hôtel pour la nuit, vous pourriez être témoin d’une magnifique exposition de la nature – la Voie lactée.

Domaine d’Elan Valley au Pays de Galles est devenue une destination populaire pour les touristes qui cherchent à gravir les Brecon Beacons et Snowdonia, tous deux certifiés IDSP.

Plus au nord est Parc forestier de Galloway en Ecosse, qui regorge de forêts sempervirentes et de beaux lacs.

L’Irlande abrite le cinquième IDSP du Royaume-Uni: Parc national de Ballycroy et Wild Nephin Wilderness. Situé dans les montagnes Owenduff et Nephin, cet endroit fait équipe avec des arbres, des lacs et des landes. C’est l’endroit idéal pour échapper à tout et regarder littéralement dans l’espace.

Hongrie

La Hongrie a trois IDSP et il est donc normal que nous commencions par Bükk, Le plus grand parc national de Hongrie. Situé dans les montagnes de Bükk au nord, près de la ville de Miskolc, l’opportunité parfaite d’observer les étoiles vous attend quelque part sous les plus hauts sommets du pays.

Alors que le parc national de Bükk est peut-être le plus grand de Hongrie, Parc national d’Hortobágy doit être son plus impressionnant. C’est le premier parc national du pays qui est resté en grande partie intact depuis la dernière période glaciaire. Le parc propose des promenades nocturnes aux visiteurs et prévoit d’ouvrir un observatoire à un moment donné dans le futur.

Zone nationale de protection du paysage de Zselic, près de la frontière avec la Slovaquie, est considéré par l’IDSA comme le meilleur endroit avec un ciel nocturne sombre et intacte en Hongrie. Certifiés en 2009, les parcs environnants des communes œuvrent tous pour y préserver l’obscurité naturelle du ciel.

Pays-Bas

De Boschplaat est une réserve naturelle Natura 2000 reconnue par le Conseil européen. Situé à l’est de l’île de Terschelling, cet IDSP est très convivial. Le public peut profiter d’un accès illimité au parc à tout moment et il y a huit endroits désignés pour l’observation des étoiles.

Jusqu’en mai 1969, la zone qui est maintenant Parc national de Lauwersmeer était sous l’eau, lorsque l’ancienne mer des Lauwers a été fermée et séparée de la mer des Wadden. La région est maintenant une oasis pour la faune et des centaines de milliers d’oiseaux migrateurs s’y arrêtent chaque année. C’est maintenant un espace sombre pour admirer le ciel nocturne dans ce que l’IDSA considère comme le pays le plus pollué d’Europe.

Croatie

Petrova gora-Biljeg et Vrani kamen sont les deux principaux joyaux d’observation des étoiles de la Croatie. Petrova gora est connue pour avoir les forêts de montagne les mieux préservées de Croatie et est devenue une zone protégée en 1969 et un IDSP en 2019.

Non loin de la capitale croate de Zagreb se trouve le deuxième IDSP du pays, Vrani Kamen, qui s’étend sur 8 000 hectares des magnifiques montagnes de Papuk.

Espagne

Albanyà est situé à Gérone, en Catalogne .. Si vous vous dirigez vers le parc de Bassegoda, il y a des visites éducatives régulières à rejoindre en regardant les étoiles scintillantes.

Danemark

Møn et Nyord sont deux îles au sud-est du Danemark. Vous pourriez partager votre expérience d’observation des étoiles avec quelques autres si vous vous dirigez vers Møn, car c’est l’une des destinations touristiques les plus populaires du Danemark, rendue célèbre par ses falaises blanches. Si vous avez envie de passer du temps avec la nature, vous feriez mieux de vous diriger vers la petite île de Nyord.

Allemagne

Winklmoosalm est un espace privé situé dans les Alpes, dans le sud-est de la Bavière, à seulement quelques pas de la ville autrichienne de Salzbourg. Les Alpes sont magnifiques à tout moment de la journée ou de l’année, mais la situation géographique de Winklmoosalm signifie qu’il a un ciel particulièrement sombre selon l’IDPA – tant mieux pour l’observation des étoiles. L’astrotourisme ici a commencé il y a une décennie, et bénéficie désormais d’un petit revenu des touristes qui viennent voir les étoiles.

