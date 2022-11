Voici quelques-uns des accessoires officiels de la série Galaxy S23

La série Samsung Galaxy S23 sera livrée avec une grande sélection d’accessoires officiels lors de son lancement en février. Maintenant, grâce à Roland Quandt nous avons une bonne idée de ce qu’ils seront et des couleurs dans lesquelles ils seront disponibles.

À commencer par les informations les plus précieuses, à savoir les couleurs du S Pen, qui confirment dans l’ensemble les options de couleur du Galaxy S23 Ultra lui-même. Ce sont le noir, le vert, le rose (rose clair) et le beige, la nouvelle couleur. Il n’y a aucune mention de Bourgogne, Rouge, Bleu, Graphite ou Blanc, mais ils pourraient encore être lancés plus tard.

Le Galaxy S23/S23+ et le Galaxy S23 Ultra recevront une coque en cuir, une coque en silicone (avec et sans sangle), une coque Frame, une coque Clear View et une coque transparente Ultrafine. Quandt note que la liste n’est pas nécessairement complète.