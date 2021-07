Voici quelques-uns des 5 nouveaux principaux symptômes de Covid

PersonnesImages | E+ | Getty Images

LONDRES – Lorsque la pandémie de coronavirus est apparue pour la première fois au début de 2020, les gouvernements ont rapidement publié des informations sur les symptômes à surveiller, sachant peu alors qu’une grande partie de la transmission était asymptomatique. Le public a été invité à surveiller une température élevée et une nouvelle toux continue, avec une perte de goût ou d’odorat, de la fatigue et un mal de gorge également cités comme symptômes possibles (certains ont été ajoutés à différents moments de la pandémie). Avance rapide jusqu’à nos jours et plus de symptômes sont signalés et reconnus. La variation des symptômes s’est produite au fil du temps alors que plusieurs variantes du virus – telles que la souche alpha et maintenant la variante delta hautement transmissible – ont remplacé la souche « originale » de Covid-19 découverte pour la première fois en Chine fin 2019. Lire la suite: Variante delta de Covid : Symptômes, propagation et ce qu’il faut surveiller Maintenant, une étude en cours basée au Royaume-Uni qui permet au public d’entrer ses symptômes de Covid sur une application – qui permet aux scientifiques d’analyser ensuite les données – indique que de nouveaux symptômes de coronavirus sont largement signalés. le Étude sur les symptômes de Zoe Covid a identifié les cinq principaux symptômes actuels qui sont apparus au cours des dernières semaines, qui diffèrent selon que vous avez été vacciné et le nombre de doses que vous avez reçues. Les symptômes mis en évidence ci-dessous ont été publiés pour la première fois fin juin, mais représentent toujours les cinq principaux symptômes signalés, a déclaré mercredi à CNBC l’étude Zoe Covid Symptom. Les classements des symptômes sont basés sur les rapports des membres du public dans l’application uniquement et ne tiennent pas compte de la variante à l’origine du virus ou des informations démographiques. Ce sont les cinq principaux symptômes signalés par les personnes qui sont complètement vaccinées, qui ont reçu une dose de vaccin ou qui ne sont pas vaccinées.

Symptômes si complètement vacciné ?

L’étude Zoe Covid Symptom indique qu’en général, des symptômes similaires de Covid-19 ont été signalés dans l’ensemble dans l’application par des personnes qui avaient été vaccinées et qui n’avaient pas été vaccinées. Cependant, moins de symptômes ont été signalés sur une période plus courte par ceux qui avaient déjà reçu l’injection, ce qui suggère qu’ils tombaient moins gravement malades et qu’ils s’amélioraient plus rapidement. Voici le classement actuel des symptômes du Covid après deux vaccinations : Mal de crâne Nez qui coule éternuements Gorge irritée Perte d’odorat L’étude a noté que les symptômes « traditionnels » de Covid tels que l’anosmie (perte d’odorat), la fièvre et l’essoufflement se classaient en bas de la liste, à cinq, 12 et 29 respectivement. « Une toux persistante se classe désormais au numéro 8 si vous avez reçu deux doses de vaccin, ce n’est donc plus le principal indicateur d’avoir Covid. »

Symptômes après une dose de vaccin ?

Le classement change à nouveau après une dose de vaccination comme observé ci-dessous : Mal de crâne Nez qui coule Gorge irritée éternuements Toux persistante Avec la protection d’une seule dose de vaccin, l’un des indicateurs originaux d’une toux persistante a fait les cinq premiers symptômes, a noté Zoe.

Symptômes si vous n’êtes pas vacciné ?