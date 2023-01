Voici quelques-unes des victimes de la fusillade du Nouvel An lunaire en Californie

Le bureau du coroner du comté de Los Angeles a commencé lundi à identifier les 10 personnes tuées lors du massacre du Nouvel An lunaire dans un salon de danse populaire à Monterey Park, en Californie.

Le bureau du coroner a confirmé les noms de deux femmes – My Nhan, 65 ans, et Lilan Li, 63 ans – qui figuraient parmi les clients décédés lors de la fusillade de samedi au Star Ballroom Dance Studio.

Sans divulguer les noms des autres victimes, le bureau du coroner a déclaré que les cinq femmes et les cinq hommes tués avaient tous entre 50, 60 et 70 ans.

La famille de Nhan a déclaré dans une déclaration écrite publiée sur Twitter que “nous commençons le Nouvel An lunaire brisé”. Ils ont dit qu’elle avait visité le studio de danse le week-end pendant de nombreuses années et qu’elle aimait danser.

Des amis et des habitués de la salle de bal ont identifié une autre victime comme étant Ming Wei Ma, qui serait dans la soixantaine. Il était fréquemment présent au studio de danse et des amis ont déclaré à une filiale de CBS qu’il était parmi les premiers à se précipiter sur le tireur.

“Il était juste attentionné, du genre” les autres d’abord, les gens d’abord “”, a déclaré Eric Chen, un ami de Ma, aux médias locaux.

Les pièces d’identité des autres victimes ont été retenues dans l’attente de la notification des proches.

Le bureau du coroner a déclaré qu’une femme décédée avait la cinquantaine et que deux autres femmes, en plus de celles identifiées, avaient la soixantaine. Trois hommes tués étaient dans la soixantaine et deux dans la soixantaine.