Amazon et Flipkart, les plus grands acteurs du commerce électronique en Inde, ont annoncé leurs ventes pour le Jour de la République avant le 72e Jour de la République. La vente Amazon Great Republic ainsi que la vente Flipkart Big Savings Day avant la fête de la République commenceront le 20 janvier. La vente Amazon commencera cependant 24 heures plus tôt le 19 janvier pour les abonnés Amazon Prime. La vente Flipkart Big Saving Days se terminera le 24 janvier, tandis que la vente Amazon Great Republic Day durera jusqu’au 23 janvier.

Amazon et Flipkart ont tous deux annoncé des offres intéressantes sur une multitude de produits dans le cadre de leur vente de la fête de la République, notamment les smartphones, les ordinateurs portables et les ordinateurs, les appareils électroniques, entre autres catégories. Les smartphones de marques comme Apple, Samsung, Xiaomi, OnePlus, Oppo, Realme et plus bénéficieront de réductions importantes. Lors de la vente d’Amazon Great Republic Days, Amazon offre jusqu’à 40% de réduction sur les haut-parleurs et écrans intelligents Echo, notamment Amazon Echo Dot de troisième génération, Echo Dot de quatrième génération, Echo, Echo Dot with Clock, Echo Show 8 et Echo Show 5.

Outre les appareils Echo, la vente Amazon bénéficiera également de réductions allant jusqu’à 40% sur les smartphones, ainsi que d’autres offres d’échange, des options EMI gratuites et d’autres offres bancaires. Parmi les smartphones, l’iPhone 12 Mini, le OnePlus 8 Pro, le Samsung Galaxy M31s, le Samsung Galaxy M31, le Samsung Galaxy M51 et l’Oppo A31 bénéficieront de remises importantes. Le OnePlus 8 Pro sera disponible à une option EMI de 99 Rs par jour avec 18 mois d’EMI sans frais. L’iPhone 12 Mini sera disponible au prix effectif de Rs 59 990 contre son prix autocollant de Rs 69 900. Le Samsung Galaxy M31s sera disponible au prix de Rs 17 999 contre son prix autocollant de Rs 22 999, le Galaxy M51 sera en vente à Rs 20 999, un rabais de 8 000 Rs sur son prix initial de Rs 28 999. En outre, l’Oppo A31 sera disponible à un rabais de 1000 Rs à 11 990 Rs par rapport à son prix d’origine de 11 990 Rs.

Lors de la vente Flipkart Big Saving Days, certaines des meilleures offres de smartphone incluent l’iPhone 11, le Xiaomi Mi 10T, le Samsung Galaxy S20 +, le Realme 7, le Samsung Galaxy F41, le Moto G 5G, etc. L’iPhone 11 est en vente au prix de Rs 51 999 contre son prix de 54 900 Rs. En dehors de cela, les acheteurs pourront bénéficier de 10% de réduction supplémentaires sur les cartes HDFC et les options EMI. Les acheteurs peuvent également bénéficier d’une réduction allant jusqu’à 16 500 Rs sur l’échange de leurs anciens smartphones. Le prix effectif de l’iPhone 11, après toutes les réductions, sera de Rs 48 999. Le Xiaomi Mi 10T sera disponible à un prix effectif de Rs 26999, contre son prix de l’autocollant Rs 35999 car les acheteurs pourront bénéficier d’une remise instantanée de 3000 Rs sur les cartes bancaires ICICI, 10% de réduction instantanée sur les options d’achat HDFC, 5% cashback illimité sur la carte de crédit Flipkart Axis Bank, ainsi qu’une offre d’échange allant jusqu’à Rs 20 500 et des options EMI gratuites. En outre, le Samsung Galaxy S20 + sera disponible à un prix effectif de Rs 44 999, contre le prix de l’autocollant Rs 83000, car les acheteurs pourront bénéficier de 10% de réduction sur les cartes HDFC et les options EMI, ainsi que de 5% de cashback illimité sur Flipkart Axis. Cartes de crédit bancaires. Les acheteurs du Galaxy S20 + pourront également bénéficier d’une réduction de 16 500 Rs en échange et sont éligibles au plan Flipkart Smart Upgrade. Le Samsung Galaxy F41 sera disponible au prix de Rs 13 999 contre le prix de l’autocollant Rs 19 999, y compris un Rs 1000 de réduction sur le prépayé. Le Samsung Galaxy F41 peut être acheté pour Rs 9 811 lors de la vente Flipkart Big Saving Days si les acheteurs optent pour le plan Smart Upgrade.

En dehors de ces smartphones, les ventes de Flipkart et d’Amazon bénéficieront également de remises importantes sur les produits Apple, notamment l’iPhone, les AirPods, les MacBooks, etc. Pour consulter les offres Apple sur Flipkart, cliquez ici et pour voir les offres sur les produits Apple sur Amazon, cliquez ici.