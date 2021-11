Voici quelques-unes des meilleures offres du Black Friday d’Amazon au Royaume-Uni et en Allemagne

Pendant que les enfants attendent le Père Noël, les adultes doivent acheter leurs propres cadeaux – et il est peut-être temps que les offres Early Black Friday d’Amazon soient en ligne. Voici quelques-unes des offres les plus intéressantes que nous avons repérées dans le Royaume-Uni et Allemagne.

Pour rappel, consultez notre page Offres, qui est constamment mise à jour avec les meilleures nouvelles offres.

Royaume-Uni

Téléphone (s

Vous pouvez acheter un Samsung Galaxy Z Flip3 comme premier téléphone pliable pour 800 £ (150 £ de réduction sur son PDSF). Un vaisseau amiral plus conventionnel comme le Galaxy S21 peut être le vôtre pour 650 £. Si c’est trop, le Galaxy S20 FE (modèle 4G Exynos) est 470 £. Ou vous pouvez aller dans l’autre sens et prendre un S21 Ultra pour 970 £.









Samsung Galaxy Z Flip3 5G • Galaxy S21 5G • Galaxy S20 FE • Galaxy S21 Ultra 5G

Il y a plus de téléphones Samsung à regarder, comme le Galaxy A52s à 325 £, le Galaxy M32 à 188 £ et Galaxy M12 à 100 £. Aussi l’A12 à 140 £.











Samsung Galaxy A52s 5G • Samsung Galaxy M32 • Samsung Galaxy M12 • Samsung Galaxy A12

Le Poco X3 Pro (8/256 Go) est à 28% de réduction, jusqu’à 180 £. Le Poco F3 haut de gamme (également 8/256 Go) peut être le vôtre pour 270 £ (80 £ de réduction).







Xiaomi Poco X3 Pro • Xiaomi Poco F3

Le Xiaomi Redmi 10 (4/128 Go) est tombé à 160 £, un Redmi Note 10S vous coûtera le même prix, 160 £. Si vous voulez un produit phare, le Xiaomi 11T Pro est 500 £ (8/128 Go, 100 £ de réduction), tandis que le Mi 11 (8/256 Go) est tombé à 600 £.











Xiaomi Redmi 10 • Xiaomi Redmi Note 10S • Xiaomi 11T Pro • Xiaomi Mi 11

Le Realme 8 5G (6/128 Go) pour 150 £ (existe aussi en configuration 4/64 Go pour 130 £) et Realme GT Master (6/128 Go) pour 260 £ représentent la marque, tout comme le C21 abordable (4/64 Go) pour 90 £.









Realme 8 5G • Realme GT Master • Realme C21

Il existe quelques téléphones 5G abordables de OnePlus – le Nord CE pour 250 £ et le Nord 2 pour 420 £ (les deux sont à 50 £ de réduction).







OnePlus Nord CE 5G • OnePlus Nord 2 5G

Un Motorola Edge 20 (4/128 Go) est disponible pour une action à 144 Hz à 375 £, tandis que le modèle Edge 20 Lite peut être 265 £. Si vous ne vous souciez pas de la 5G, le Moto G60 (128 Go) est 180 £, tandis que le Moto G50 avec 5G est 170 £.











Motorola Edge 20 • Motorola Edge 20 Lite • Motorola Moto G60 • Motorola Moto G50 5G

Comprimés

La Samsung Galaxy Tab S7 FE (Wi-Fi, 64 Go) peut être récupérée pour 450 £, un modèle 5G 128 Go va pour 550 £. Une Galaxy Tab S7 (4G 128 Go) se vend pour 620 £ si vous voulez un écran 120 Hz et le Snapdragon 865 plus puissant.







Samsung Galaxy Tab S7 FE • Samsung Galaxy Tab S7

Montres connectées

Une Apple Watch Series 6 (40 mm, aluminium avec connectivité cellulaire) a été remise à 380 £, la version 44 mm est 400 £, 500 £ si vous préférez un corps en acier inoxydable.







Apple Watch Série 6 Aluminium • Apple Watch Série 6

Le Samsung Galaxy Watch4 (40 mm, avec 4G) peut être le vôtre pour 200 £, 260 £ pour celui de 44 mm. La Watch4 Classic (46 mm, 4G) vous coûtera 334 £. Vous dépensez moins si vous obtenez le 42 mm, no-4G Watch4 Classic, qui est 274 £.







Samsung Galaxy Watch4 • Samsung Galaxy Watch4 Classique

Vous pouvez également consulter un certain nombre d’offres Huawei comme la Huawei Watch GT 2 (46 mm) pour 89 £, l’amateur Watch GT 2 Pro vous fera reculer 144 £. Plusieurs bracelets intelligents sont également disponibles, dont le Watch Fit pour 55 £ et le Huawei Band 6 pour 35 £.









Montre Huawei GT 2 • Montre Huawei GT 2 Pro • Montre Huawei Fit

La montre Oppo de l’année dernière est à 35% de réduction et coûte maintenant 150 £ pour le modèle 41 mm et 190 £ pour celui de 46 mm.





Montre Oppo

Écouteurs

Les Samsung Galaxy Buds Live sont à 69 £, une option plus récente (également avec suppression du bruit) sont les Galaxy Buds2 pour 99 £. Les Galaxy Buds Pro ont une petite remise pour 180 £.

Les offres de réduction de bruit de Huawei sont les FreeBuds Pro pour 88 £, les FreeBuds 4 pour 85 £ et le FreeBuds 4i pour 49 £.

Les fans de Sony peuvent prendre le WF-1000XM4 intra-auriculaire pour 200 £ ou l’ancien supra-auriculaire WH-1000XM3 pour 160 £. Des alternatives moins chères sont le WF-100XM3 pour £1151 et le WH-CH710N pour 70 £.

Alternativement, les écouteurs Bose QuietComfort TWS peuvent être à vous pour 180 £. Aussi, jetez un oeil à la diverses offres Beats, qui incluent des conceptions supra et intra-auriculaires.

Allemagne

Téléphone (s

Plusieurs smartphones de Xiaomi sont jusqu’à 25 % de réduction. Le Poco F3 est réduit à 300 € pour le modèle 8/256 Go. Il est disponible uniquement en noir et est livré avec une paire d’écouteurs gratuite.





Xiaomi Poco F3

Vous pouvez avoir un Xiaomi 11 Lite 5G NE (6/128 Go) pour le même 300 €, disponible en noir et bleu, également avec des écouteurs gratuits. Il en va de même pour le Xiaomi 11T (8/256 Go), qui est remisé à 500 €.







Xiaomi 11 Lite 5G NE • Xiaomi 11T

Un certain nombre de téléphones Realme sont également proposés. Le Realme GT Master (6/128 Go) se vend pour 270 € (80 € d’acompte), dont le Voyager Grey au look unique. Si vous avez besoin de plus de mémoire, le 8/256 Go est 330 € (70 € d’acompte). De même, un Realme GT Neo2 (8/128 Go) est 370 € (80€ de réduction), mais vous pouvez obtenir le modèle 8/256 Go pour 450 €. Il existe également des modèles plus abordables, dont le Realme 8 (8/128 Go) pour 180 € (70€ de réduction) et le Realme 8i (4/64 Go) pour 150 €.











Realme GT Master • Realme GT Neo2 • Realme 8 • Realme 8i

Motorola a plusieurs de ses téléphones jusqu’à 30% moins chers cette semaine. Le Moto G100 (8/128 Go) est tombé à 350 € (à partir de 500 €) et est disponible en Blanc, Gris et Bleu. Vous obtenez une station d’accueil gratuite avec celui-ci. Pour quelque chose de plus premium, le Motorola Edge 20 Pro (12/256 Go) est en baisse de 100 € et peut être acheté pour 600 € (plus un étui de protection gratuit). Il existe également une option 5G moins chère – le Moto G 5G Plus est réduit à 190 € (4/64 Go, livré avec un étui gratuit).









Motorola Moto G100 • Motorola Edge 20 Pro • Motorola Moto G 5G Plus

Le OnePlus Nord CE 5G (12/256 Go) est disponible en trois coloris pour 340 € (60€ de réduction).





OnePlus Nord CE 5G

L’ancien Sony Xperia 5 II (8/128 Go) est en baisse de 100 € et peut être le vôtre pour 600 €. Une alternative moins chère est le Xperia 10 III 5G pour 350 € (70€ de réduction).







Sony Xperia 5 II • Sony Xperia 10 III

Montres connectées

L’Apple Watch Series 6- 44 mm, pas de cellulaire – est disponible pour 380 € (15 % de réduction). Une montre de 40 mm avec connectivité cellulaire peut être 400 €.





Apple Watch série 6

Une Samsung Galaxy Watch3 (41 mm) se vend à 195 €, tandis que le modèle plus grand de 45 mm coûte beaucoup plus cher à 340 €. Mais si vous voulez une montre plus grande avec un budget limité, la Galaxy Watch Active2 (44 mm, aluminium) peut être achetée pour 120 € (30€ de réduction sur son prix régulier).







Samsung Galaxy Watch3 • Samsung Galaxy Watch Active2 Aluminium

La Huawei Watch GT 2 (46 mm) est disponible pour 114 €, les options moins chères sont la Watch GT 2e pour 80 € et la Watch Fit, qui est également 80 €.









Montre Huawei GT 2 • Montre Huawei GT 2e • Montre Huawei Fit

Des options plus sportives sont également disponibles, du Fitbit Sense pour 225 €, via la Fitbit Versa 2 pour 110 € au bracelet intelligent Fitbit Inspire 2 pour 58 €. Une montre Polar Ignite commence à 134 €, un Vintage M peut être acheté pour 152 € ou vous pouvez acheter une Polar M430 pour 104 €. Des moniteurs de fréquence cardiaque, des bracelets de montre, des chargeurs et d’autres accessoires sont également proposés, plus de détails ici.

Il existe un grand nombre de Montres fossiles proposés ainsi que plusieurs anciens modèles Amazfit.

Casques et écouteurs TWS

Les écouteurs sans fil supra-auriculaires Beats Studio3 en bleu et noir coûtent 160 € cette semaine. Les Beats Solo3 sont moins chers à 110 €. Les offres intra-auriculaires incluent les Beats Studio Buds pour 130 € et Powerbeats Pro pour 170 €.

Si vous préférez Sony, le vénérable WH-1000XM4 est réduit à 240 €, une option moins chère avec suppression du bruit est le WH-XB900N pour 100 €. Jetez également un œil aux bourgeons WF-XB700 pour 50 € (ceux-ci ont également ANC).

Les bourgeons TWS alternatifs compatibles ANC sont les Samsung Galaxy Buds Live, jusqu’à 63 € et les Galaxy Buds Pro pour 125 €.

Les bourgeons ANC TWS les moins chers que nous avons vus sont les Realme Buds Air 2 pour 35 €. Les Huawei FreeBuds 4i sont également proposés à 50 €, tout comme les FreeBuds Pro à 95 €.