Voici quelques stratégies qui peuvent vous aider à vous débarrasser de vos dettes de vacances

Pour de nombreux consommateurs, le montant des dettes qu’ils ont contractées pour payer leurs achats des Fêtes a également augmenté. UNE nouvelle étude LendingTree a constaté que 35% des Américains avaient accumulé une dette de vacances en 2022. Le montant moyen était de 1 549 $, le niveau le plus élevé depuis 2015, lorsque l’enquête a été réalisée pour la première fois. Et 37% de ceux qui ont contracté une dette de vacances ont déclaré qu’il leur faudrait au moins cinq mois pour la rembourser.

Demander un taux plus bas “est une bonne couverture contre la hausse des taux de la Fed et contre la montée en flèche des coûts que nous avons constatée au cours de l’année écoulée”, a déclaré Schulz.

Achetez maintenant, payez plus tard, les plans ne facturent souvent pas d’intérêts, sauf si vous manquez un paiement. Si vous en manquez un, vous pourriez recevoir des intérêts sur le solde impayé, ainsi que des frais de retard. Assurez-vous donc de revérifier les conditions de l’offre d’achat maintenant, de payer plus tard et de vous conformer pleinement.

Obtenez un examen complet de votre situation financière et un aperçu de vos obligations de crédit — cartes de crédit et prêts — gratuitement auprès d’un conseiller en crédit. Lorsque vous travaillez avec une agence de conseil en crédit à but non lucratif qui fait partie du Fondation nationale du conseil en créditvous ne paierez aucun frais pour la première séance de conseil.

“Le résultat de la session aboutit à la livraison d’un plan d’action, identifiant chaque option possible pour améliorer le bien-être financier et gérer la dette”, a déclaré le vice-président principal du NFCC, Bruce McClary.