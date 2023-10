Voici quelques premières offres de smartphones Amazon DE Prime

Les Prime Deal Days d’Amazon Allemagne débutent officiellement demain et se poursuivront jusqu’au 11, mais nous avons rassemblé quelques premières offres pour les impatients.

Remarquez qu’il s’agit strictement d’offres sur les smartphones, et sans ordre particulier. Les plus grosses réductions concernent le Google Pixel 6 Pro – 46% de réduction – le realme GT 2 Pro à 36% de réduction – et le Nokia G21 à 37% de réduction.

Il n’y a pas vraiment de réductions sur les derniers smartphones de la plupart des fabricants – il est peu probable que ce soit le cas même demain.

Mais si vous êtes d’accord avec les meilleurs de l’année dernière, vous avez le choix. Consultez les offres.



vrai moi 11 Pro+ 12/512 Go

13% de réduction

Lire notre avis 450 € chez Amazon DE



Realme GT2 Pro 5G 8/128 Go

Papier blanc, 36% de réduction

Lire notre avis 480 € chez Amazon DE



Realme GT2 Pro 5G 8/128 Go

Acier noir, 36% de réduction

Lire notre avis 480 € chez Amazon DE



Apple iPhone 14 Pro 128 Go

3% de réduction

Lire notre avis 1 069 € chez Amazon DE



NokiaG21 4/64 Go

37% de réduction

Lire notre avis 120 € chez Amazon DE



Samsung Galaxy A54 8/128 Go

19% de réduction

Lire notre avis 366 € chez Amazon DE



Rien de téléphone (1) 8/256 Go

23% de réduction

Lire notre avis 384 € chez Amazon DE



GooglePixel 7 8/128 Go

18% de réduction

Lire notre avis 533 € chez Amazon DE



GooglePixel 7 Pro 8/128 Go

18% de réduction

Lire notre avis 739 € chez Amazon DE