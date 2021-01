« Une vie productive et heureuse n’est pas quelque chose que vous trouvez; c’est quelque chose que vous faites ». La citation semble familière, non?

Eh bien, compte tenu de la situation actuelle de la pandémie, cela semble assez rassurant, à coup sûr. King Jr.

Le mouvement sur l’égalité raciale et la justice en Amérique a été dirigé par lui. Bien qu’il soit une personnalité publique, il y a de nombreux aspects de sa vie qui ne sont pas connus du public.

À l’occasion de l’anniversaire de naissance de cette légende, révélons certains des faits les moins connus sur ce personnage historique.

Né le 15 janvier, Martin Luther King Jr. était le plus jeune à avoir reçu le prix Nobel de la paix (1964) à 35 ans. Cet homme généreux avait déclaré qu’il remettrait la totalité du prix (54 123 $) (dès que sa sélection serait annoncée) pour l’avancement du mouvement des droits civiques. Il avait poursuivi sans relâche une lutte non violente pour obtenir les droits civils de la population afro-américaine. La devise de non-violence de Gandhi a été sa voie choisie tout en luttant contre la politique de discrimination raciale. Cependant, sa position non violente a toujours été confrontée à des protestations violentes de la part des racistes. Beaucoup doivent être conscients du discours d’acceptation de Martin Luther «J’ai un rêve». Mais savez-vous que 2 50 000 manifestants avaient défilé au Lincoln Memorial à Washington, où King a prononcé le fameux discours? Cet orateur éloquent, bien que connu pour ses talents oratoires, avait fait parler C en public pendant sa première année au séminaire.

En plus d’avoir remporté le prix Nobel, Luther avait reçu la médaille d’or du Congrès, la médaille de la liberté et devinez quoi – un Grammy aussi! Il a ensuite remporté ce dernier pour son album «Pourquoi je m’oppose à la guerre du Vietnam».

Aux États-Unis, depuis 1986, le troisième lundi de janvier a été célébré comme la Journée Martin Luther King en l’honneur de ce pilier. En fait, il n’y a que 2 autres personnalités – George Washington et Christopher Columbus qui ont été commémorées avec la fête nationale dans l’histoire américaine. Martin Luther King Jr. est le seul citoyen américain né dans le pays à avoir obtenu cet honneur.

Il y a plus de 700 rues portant le nom de King aux États-Unis. Il serait intéressant de noter que son nom d’origine était cependant Michael; et ainsi était son père. Après un voyage en Allemagne en 1931, son père, ému par la vie exemplaire du professeur de théologien allemand Martin Luther, décida de changer à la fois son propre nom et celui de King Jr en Martin Luther King.