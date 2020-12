La Journée internationale du thé est célébrée chaque année par les pays producteurs de thé dans le monde le 15 décembre. Cette journée est célébrée pour attirer l’attention des gens et pour prévoir l’impact du commerce du thé sur les travailleurs et les agriculteurs. Des pays comme l’Inde, le Bangladesh, le Népal, le Vietnam, le Sri Lanka, le Kenya, l’Indonésie, l’Ouganda, la Malaisie et la Tanzanie, entre autres, célèbrent cette journée en décembre chaque année.

Pour tous les amateurs de thé, il y a juste une question importante: qu’est-ce qui rend le thé «bon»? Ou qu’est-ce qui sépare le bien du grand? Eh bien, il existe des indicateurs clés pour vous aider à repérer les marqueurs de qualité pour une compréhension plus approfondie de la production de thé et de thé. Une multitude de facteurs jouent un rôle dans l’évaluation du meilleur thé. Cela va au-delà du prix et de la qualité. Les experts en thé évaluent généralement les catégories suivantes en ce qui concerne les marqueurs de qualité stricts:

Regard de la feuille

Bien que les feuilles sèches d’un thé aient beaucoup à dire, elles se trompent facilement en étant l’un des marqueurs de qualité les plus faciles à simuler. Ainsi, le style de thé contient le plus de raisons lors de l’évaluation de l’aspect de la feuille. On pense que les feuilles entières, de forme et de couleur uniformes, sont les plus importantes. On constate que les feuilles de qualité inférieure sont cassées, en morceaux ou poussiéreuses et de couleur ou de forme inégale. Ceci, avec d’autres raisons, est la raison pour laquelle les thés en sachets sont généralement perçus de moins bonne qualité que le thé en feuilles.

Arôme

Les feuilles doivent être humides si vous voulez évaluer l’arôme car les feuilles humides sont bien meilleures que les feuilles sèches pour obtenir le bon arôme. La meilleure qualité est, plus l’arôme est brillant et complexe. Attendez et vérifiez si les feuilles conservent l’arôme si vous voulez tester les feuilles. C’est un signe de haute qualité s’il y a un arôme durable.

Goût

Cette partie ressemble plus à une dégustation de vin car vous cherchez à aérer le thé dans votre bouche. Un peu d’écrasement et de slurping aide à tirer le meilleur parti du goût et à obtenir une réelle impression de qualité. Vous voulez un goût clair, complexe et équilibré.

Bouche

Un trait généralement difficile à décrire avec des mots et impossible à simuler pour les producteurs. La sensation en bouche est liée à la texture et vous voulez qu’elle soit plus épaisse et plus complexe que l’eau. Un thé de haute qualité donne une sensation en bouche persistante, il reste plus longtemps en bouche que le liquide de thé lui-même.

terminer

Il faut quelques gorgées, voire plus, pour se faire une idée réelle de la finition. La finale peut être définie à peu près comme la durée de leur durée – des saveurs et des sensations persistantes dans la bouche après une gorgée. Vous voulez comprendre comment la saveur change, persiste ou s’approfondit. Cette qualité de test offre plus que ce que l’on peut penser. Sentez-vous ou pensez-vous au thé, quelque temps après votre dernière gorgée. C’est un thé de grande qualité.