Voici quelques façons de faire fructifier les paiements mensuels du crédit d’impôt pour enfants

En juillet, le premier des six paiements mensuels du crédit d’impôt pour enfants a été versé à plus de 35 millions de ménages avec environ 60 millions d’enfants, selon l’IRS.

L’argent est une avance sur un crédit de 2021 et une bonification du crédit d’impôt pour enfants existant. Pour 2021, le crédit passe de 2 000 $ à 3 000 $ par enfant de moins de 17 ans et donne une prestation supplémentaire de 600 $ pour les enfants de moins de 6 ans.

À moins de se retirer, la plupart des familles obtiendront la moitié du crédit sous forme de versements mensuels de 250 $ par mois pour les enfants âgés de 6 à 17 ans et de 300 $ par mois pour ceux de moins de 6 ans. En juillet, le paiement moyen envoyé aux familles était de 423 $, selon l’IRS.

Le crédit complet est disponible pour tous les enfants âgés de 17 ans et moins dans les familles dont le revenu brut ajusté en 2020 ou 2019 est inférieur à 75 000 $ pour les parents seuls et 150 000 $ pour un couple marié déposant conjointement, et se termine pour les personnes gagnant 95 000 $ et les couples mariés déposant conjointement 170 000 $ , même s’ils seraient toujours admissibles au crédit d’impôt ordinaire pour enfants.

Selon l’IRS, environ 90 % des familles aux États-Unis obtiendront le crédit d’impôt pour enfants et les paiements anticipés. Bien que l’expansion vise à aider les familles aux revenus les plus faibles, elle constitue également un coup de pouce important pour les Américains de la classe moyenne qui ont été touchés par la pandémie de coronavirus.

Pour de nombreuses familles, l’argent supplémentaire sera utilisé pour rattraper le retard sur les factures, payer les dépenses du ménage telles que les services publics et la nourriture, ou acheter de nouveaux vêtements scolaires et autres articles essentiels pour les enfants. Mais d’autres peuvent avoir la possibilité d’économiser ou d’investir l’argent à utiliser pour leurs enfants à l’avenir.

« La première chose que vous devez faire est d’évaluer ‘Est-ce que mes essentiels ménagers sont pris en charge?' », a déclaré Michael Foguth, fondateur de Foguth Financial Group à Brighton, Michigan. Une fois que vous avez déterminé que vous êtes d’accord en termes de dépenses quotidiennes et que vous avez également un fonds d’urgence solide à portée de main, vous pouvez commencer à examiner d’autres choses à faire avec l’argent, comme l’investir pour aller de l’avant, il a dit.

Voici quelques idées que les experts suggèrent pour vous aider à faire fructifier les paiements de crédit d’impôt pour enfants que vous recevez.

Investir dans un plan d’épargne-études

Une excellente façon d’utiliser l’argent supplémentaire est de le mettre dans un plan d’épargne-études 529. La plupart des États proposent de tels plans, et si l’argent est utilisé pour des dépenses d’éducation approuvées, il peut croître et être retiré en franchise d’impôt.

« Nous savons que de nombreuses familles luttent au quotidien, mais il y a aussi des familles qui ont la capacité de vraiment planifier et utiliser ces ressources pour l’avenir », a déclaré Mary Morris, PDG de Virginia529 et ABLEnow.

L’argent d’un compte 529 peut être utilisé avant l’université, bien qu’il y ait une limite de retrait de 10 000 $ par an pour les dépenses du primaire, du collège ou du lycée. Et, même si votre enfant ne poursuit pas d’études supérieures, le compte peut généralement être transmis à un autre bénéficiaire. Il peut s’agir d’un frère, d’un parent, d’une nièce ou d’un neveu.