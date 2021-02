La respiration profonde est indispensable pour assurer un corps et un esprit sains. Respirer correctement n’est pas seulement associé à la pleine conscience, il contribue également à améliorer la concentration et à soulager le stress. Il existe des techniques de respiration qui améliorent votre santé globale et facilitent la perte de poids. Diverses méthodes de «pranayama» ont été pratiquées depuis des siècles pour apporter un bien-être holistique. Outre la gym, le Pilates et les régimes alimentaires, faire de la place pour ces exercices de respiration va enrichir votre vie.

Alors, respirez profondément et embarquez pour l’un des exercices de respiration les plus paisibles qui vous procurera des bienfaits à long terme. Non seulement vous ferez l’expérience d’un corps en forme et en bonne santé avec des kilos en trop, mais vous vous sentirez également calme, centré et détendu après avoir fait les exercices de respiration.

Voici quelques techniques pour vous:

Respiration diaphragmatique

Une respiration superficielle accumule les toxines et empêche un apport suffisant d’oxygène aux cellules. Suivez cette respiration diaphragmatique profonde en vous allongeant simplement et en observant votre estomac monter et descendre. Il tonifie l’abdomen et diminue la graisse du ventre, assure des selles fluides, détend les muscles de notre corps.

Kapalbhati ou crâne qui brille la respiration

La technique de respiration la plus étonnante, le crâne brillant, est fortement recommandée pour son bien-être. La pratique de cela entraîne des changements positifs exceptionnels pour le corps, contribuant à une meilleure digestion et à une perte de poids.

Alterner la respiration nasale ou Nadi shodhana

Il équilibre les canaux droit et gauche du corps, purifie le système, stimule le feu digestif. L’oxygène pénètre dans les cellules et rajeunit le corps, contribuant à la perte de poids.

Le souffle du soufflet alias Bhastrika pranayama

C’est un exercice de respiration puissant qui améliore le métabolisme au niveau cellulaire du corps. Il génère de la chaleur et ouvre des voies énergétiques. Pratiquez ceci pour dynamiser votre corps et votre tête pour éliminer les graisses tenaces.

Agnisar

Cette technique resserre les muscles abdominaux, ce qui aide en outre à soulager les troubles digestifs. Il produit de la chaleur / du feu dans l’estomac qui brûle tout l’excès de graisse dans l’abdomen. Le nom vient du sanscrit, Agni, qui signifie «feu»; sar, signifiant «essence»; et kriya, qui signifie «action».

Bhramari

Il augmente le flux d’oxygène et la vitalité. Expirez lentement, en gardant la bouche proche et en émettant un bourdonnement bas comme des abeilles dans votre gorge pendant que vous expirez. Essayez de sentir les vibrations du bourdonnement sur vos doigts. Il améliore le métabolisme et aide par la suite à obtenir un corps tonique.