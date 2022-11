Voici quelques exemples de photos capturées avec le vivo X90 Pro+

Nous nous attendons à ce que le vivo X90 Pro+ soit lancé le 22 novembre, et les fuites sur le téléphone ne manquent pas ces derniers temps. Naturellement, les points forts du X90 Pro+ incluent son capteur de caméra principal 1″ (Sony IMX 989) et sa puce V2 ISP vivo personnalisée. Alors que nous attendons de voir par nous-mêmes à quel point la configuration de la caméra est puissante, nous avons maintenant quelques exemples de prises de vue à examiner.













Exemples de caméras vivo X90 Pro+

Naturellement, nous réserverons tout commentaire sur la qualité pour notre examen complet du combiné. En ce qui concerne les autres spécifications du vivo X90 Pro+, nous avons déjà vu le téléphone passer par GeekBench avec un chipset Snapdragon 8 Gen 2 et 12 Go de RAM. Des rumeurs ont également suggéré un écran AMOLED incurvé de 6,78 pouces avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz, un stockage UFS 4.0, une RAM LPDDR5X et une batterie de 4 700 mAh.

