Voici quelques échantillons d’appareils photo Galaxy S23 Ultra

Nous étions déjà assez convaincus que le Galaxy S23 Ultra (réservez ici) comporterait un appareil photo solide, grâce à l’introduction de l’ISOCELL HP2 amélioré de Samsung, le capteur de 200 mégapixels que nous nous attendons à voir à l’arrière de l’appareil. Merci à l’utilisateur de Twitter @edwards_uhla même personne qui a récemment posté un essai pratique avec l’appareil, il semble que Samsung expédiera cet appareil avec un appareil photo capable de prendre des zooms fantastiques, ainsi que des photos de nuit vraiment solides.

Dans les exemples ci-dessous, nous avons quelques exemples de faible luminosité. Dans les détails de Samsung sur le capteur HP2, on a beaucoup parlé de ses capacités de faible luminosité, que ce soit à l’intérieur loin du soleil ou à l’extérieur pendant la nuit. Semblable à Night Sight de Google, nous pouvons voir qu’une photo standard est sombre et que vous ne pouvez pas voir grand-chose. Cependant, avec le mode nuit du S23 Ultra activé, plus de détails apparaissent. Nous ne savons pas combien de temps a duré l’exposition, mais je suppose que c’était au moins 2-3 secondes. Sur la première photo, je ne pouvais même pas dire qu’il y avait un vélo sur la photo, donc honnêtement, cela semble être une bonne mise à niveau pour la fonction de mode nuit existante et Samsung rattrape enfin ce que Google propose depuis un certain temps .

La prochaine étape est mon préféré – des exemples d’astrophotographie. Sur la gauche, nous avons des prises de vue sans aucun mode nocturne activé, puis sur la droite, il est clairement activé. Nous pouvons voir que plus d’étoiles et d’autres détails sont clairement visibles. Encore une fois, nous ne savons pas combien de temps a duré l’exposition, mais même si ce n’était que quelques secondes, il y a une tonne de détails utilisables ici. On passe d’un plan noir totalement inexploitable à quelque chose de partageable. C’est le but ultime de prendre des photos, donc je suis ravi de voir quel genre de photos d’étoiles je peux obtenir une fois que j’ai cet appareil entre les mains (c’est-à-dire mon trépied pour des temps d’exposition plus longs).

Enfin, nous avons un exemple de zoom. Mon hypothèse est qu’il s’agit du réglage maximal de 100X, donc je dirais que c’est une photo assez claire par rapport à l’original. Vous pouvez voir les fils et les boulons relativement clairement et nous devons nous rappeler qu’il s’agit d’un petit appareil photo qui tient dans notre main sans objectif de zoom physique. Mon Pixel 7 Pro peut prendre de superbes photos avec zoom, mais je ne suis pas sûr qu’il puisse capturer ce niveau de détail avec son réglage de zoom maximal de 30X.

Encore une fois, si vous envisagez de vous procurer un Galaxy S23 Ultra une fois disponible, assurez-vous d’en réserver un.

// @edwards_uh