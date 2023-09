Voici quelques conseils pour éviter que votre voiture ne soit volée.

Les vols de véhicules à moteur sont en augmentation en Californie, mais les taux de vol par habitant les plus élevés ne se trouvent pas en Californie. une de ses plus grandes villes, Los Angeles, San Diego ou San Francisco.

Le nombre total de vols de voitures en Californie a augmenté de 1,9 point de pourcentage en 2022 pour atteindre un total de 198 538, selon la California Highway Patrol. Faits sur le vol de véhicules en Californie en 2022 rapport.

Le rapport de l’agence classe le comté de Los Angeles comme ayant le plus grand nombre de vols de voitures dans l’État – 61 770. Mais selon le FBI 2019 Crime aux États-Unis rapport, la ville avec le plus grand nombre de vols de véhicules à moteur si l’on prend en compte la population est Oakland. Le rapport du FBI de 2019 est l’analyse de la criminalité la plus récente de l’agence, mais les statistiques locales sur la criminalité confirment une augmentation des vols de véhicules à Oakland. Ces derniers mois.

Oakland, une ville de la Bay Area comptant environ 400 000 habitants, compte près de 12 vols de voitures pour 1 000 habitants, selon le rapport du FBI.

À titre de comparaison, Los Angeles, avec une population de 4 millions d’habitants, comptait près de 4 personnes sur 1 000 victimes d’un vol de voiture. À San Francisco, avec une population de près d’un million d’habitants, près de 5 personnes sur 1 000 ont signalé un vol de voiture. San Diego compte 1,4 million d’habitants, avec près de 4 personnes sur 1 000 victimes d’un vol de voiture, selon le rapport.

L’augmentation des vols de voitures à Oakland est largement attribuée à une augmentation globale de la criminalité. Les lobbyistes des détaillants et certains politiciens d’Oakland accusent Proposition 47une loi de 2014 qui a transformé certains crimes non violents contre les biens, dans lesquels la valeur des objets volés ne dépasse pas 950 dollars, en délits, selon la Chronique de San Francisco.

L’augmentation de la criminalité globale à Oakland a incité certaines entreprises à fermer leurs portes pour une durée indéterminée mardi dans le cadre d’une manifestation destinée à faire pression sur les autorités municipales pour qu’elles élaborent un plan visant à réduire les taux de criminalité.

Lors de la dernière réunion du conseil municipal, les législateurs ont adopté une résolution donner à l’administrateur municipal le devoir d’identifier les options et d’analyser les programmes existants pour contribuer à réduire la criminalité.

Précautions contre le vol de voiture

Selon le Département de police de Los Angeles et le Patrouille routière de Californie, voici les meilleures précautions pour éviter d’être victime d’un vol de voiture :

Ne laissez jamais votre voiture rouler sans surveillance.

Ne laissez jamais de clés dans la voiture ou dans le contact, y compris une clé de rechange.

Remontez toujours vos fenêtres et verrouillez la voiture.

Ne laissez jamais d’objets de valeur à la vue, même si votre voiture est verrouillée.

Garez-vous toujours dans des zones très fréquentées et bien éclairées.

Installez un dispositif mécanique qui verrouille le volant, la colonne ou les freins.

Investissez dans l’achat d’un système de suivi/sécurité contre le vol de véhicule, surtout si vous possédez l’un des modèles de véhicules fréquemment volés.

Ne laissez jamais de documents d’identité personnels, de titre de propriété du véhicule ou de cartes de crédit dans votre véhicule.

Méfiez-vous de votre environnement avant de quitter votre véhicule.

En cas de vol de votre voiture, les deux agences vous conseillent de signaler immédiatement la voiture volée à votre service de police local.