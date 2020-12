L’acteur Jaaved Jaaferi, qui s’est créé une niche dans l’industrie grâce à son timing comique impeccable et ses prouesses d’acteur, est également connu pour son style de danse. L’acteur a travaillé dans plusieurs films de Bollywood ainsi que dans des émissions de télévision. L’acteur aux multiples talents était l’un des juges de l’émission de télé-réalité de danse populaire Boogie-Woogie. Il a fait partie de nombreux films de Bollywood, notamment la franchise Dhamaal, De De Pyar De, Bala, 3 Idiots, Jabariya Jodi et Singh Is King. Son timing comique parfait l’a également établi comme l’un des meilleurs comédiens du cinéma hindi.

Alors que l’acteur sonne à son 57e anniversaire le 4 décembre, revisitons des chansons mémorables photographiées sur lui.

Pehla Pehla Pyar Hai Jaanam Tere Liye– La chanson du film à succès de 1988 Woh Phir Aayegi avait établi l’acteur comme l’un des meilleurs danseurs de l’industrie. La chanson a été chantée par Amit Kumar et Anuradha Paudwal.

https://www.youtube.com/watch?v=/0Fn8EYSZiGM

Le Le Dil De De Dil– La chanson mettant en vedette Jaaved et Madhuri Dixit était tirée du thriller à suspense 100 Days. La chanson a été chantée par Amit Kumar et Lata Mangeshkar. La performance de danse de Jaaved sur la chanson peut inspirer n’importe qui à secouer une jambe.

https://www.youtube.com/watch?v=/EwTz7-8kuJg

Bol Bébé Bol Rock N Roll – La chanson de danse du film d’action Meri Jung (1985) avec Anil Kapoor, Meenakshi Seshadhri, Nutan, Jaaved Jaaferi, Amrish Puri était l’une des meilleures performances de danse des années 80.

https://www.youtube.com/watch?v=/Zywy9lU2vOY

Mera Bharat Hai Mahan Eggjactly– La chanson vidéo est tirée de l’album Jackpot. Dans la chanson, Jaaved montre non seulement ses talents de danseur, mais prête également sa voix à la chanson.

https://www.youtube.com/watch?v=/zrC2juOVKs0

Dekha Tujhe à Dil Gane Laga– La chanson mettant en vedette Jaaved et Rituparna Sengupta est tirée du thriller à suspense de 1994 Teesra Kaun. Alors que Bali Brahmabhatt et Suneeta Rao ont exprimé la chanson, la musique a été composée par Anand Milind.

https://www.youtube.com/watch?v=il Gane Laga

Joyeux anniversaire Jaaved Jaaferi!