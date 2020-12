L’huile de moutarde est un élément essentiel dans la plupart des cuisines indiennes. Mais l’huile peut être utilisée pour beaucoup plus de choses que la simple cuisine, comme le massage corporel. Bien qu’un massage en profondeur soit agréable tout au long de l’année, un massage à l’huile de moutarde pendant les hivers peut en fait beaucoup aider.

Le massage aide à augmenter la circulation sanguine, mais lorsqu’il est fait avec les huiles appropriées, il peut réellement guérir le corps. De nombreux ménages indiens ont utilisé de l’huile de moutarde pour masser les tout-petits et les nourrissons afin de les aider à développer des os et des muscles plus forts, mais même les corps adultes peuvent bénéficier des propriétés curatives de l’huile.

Voici quelques bienfaits du massage à l’huile de moutarde, surtout en hiver.

Améliorer la circulation sanguine

Comme tous les massages, le massage à l’huile de moutarde peut aider à améliorer radicalement la circulation sanguine dans le corps. De cette façon, les douleurs articulaires et musculaires restent à distance pendant l’hiver sec et froid.

Réchauffer le corps

L’huile de moutarde est intrinsèquement chaude. Masser avec de l’huile peut non seulement aider à réchauffer le corps, mais aussi à retenir la chaleur corporelle à l’intérieur. Gérer le froid devient un peu plus facile avec un massage à l’huile chaude.

Réduire la congestion

L’hiver est aussi une saison froide et toux. Alors que la grippe commune dure au moins 3-4 jours, les jours ennuyeux peuvent être rendus un peu plus supportables avec un massage utile. L’huile piquante aide à décongestionner et soulage le corps de la douleur. Il est également anti-inflammatoire et riche en antioxydants.

Protection contre les germes

Tout le monde est un peu plus conscient des germes depuis la pandémie. Vous seriez heureux de savoir que l’huile de moutarde a des propriétés antimicrobiennes car elle empêche la croissance de ces bactéries et champignons embêtants, c’est pourquoi elle est utilisée dans les cornichons pour une conservation à long terme. Gardez les germes à distance avec une belle couche d’huile.

Soin de la peau

L’huile de moutarde peut agir comme un écran solaire (sans ces conservateurs et produits chimiques nocifs des cosmétiques). Il agit comme une barrière entre la peau et les rayons UV du soleil. Ce n’est pas parce que c’est l’hiver que vous n’avez pas besoin de protection solaire. Il nettoie et hydrate également la peau. Gardez-le en bonne santé et souple par temps rude et sec.