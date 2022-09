Voici quelques avantages actifs pour l’investisseur en ETF à long terme

Plus tôt ce mois-ci, S&P Global a publié son rapport “SPIVA US Mid-Year 2022”, soulignant l’état de la gestion active et ses performances par rapport à son indice de référence. Bien qu’il s’agisse de la meilleure année à ce jour, le rapport a révélé que 51 % des gestionnaires de fonds actifs à grande capitalisation sont sous-performants.

Et sur le long terme, les lacunes gonflent encore plus : 84 % sous-performent après cinq ans, et 90 % le font après 10 ans.

“La fonction de tout marché est de trouver le bon prix et de le mettre à la disposition des personnes qui souhaitent acheter ou vendre”, a déclaré lundi Charley Ellis, auteur de “Winning the Loser’s Game”, à Bob Pisani de CNBC sur “ETF Edge”.

“Quand je suis sorti de la Harvard Business School en 1963, il n’y avait pas de cours sur la gestion des investissements. Maintenant, il y en a sept”, a-t-il ajouté. “Et le volume des transactions sur le NYSE était de 3 millions d’actions, maintenant il se situe entre 6 et 8 milliards d’actions par jour.”

Ellis a déclaré que l’augmentation du nombre de personnes impliquées dans l’investissement actif au fil du temps, ainsi qu’un meilleur accès aux connaissances du marché, ont permis aux investisseurs de faire plus facilement des transactions professionnelles par eux-mêmes.

“Chaque fois que vous entrez sur le marché en tant que gestionnaire actif, vous achetez et vendez à d’autres personnes qui savent exactement ce que vous savez, aussi vite que vous le savez”, a-t-il déclaré. “Cela rend terriblement difficile de devancer quelqu’un d’autre.”

Au milieu de la volatilité actuelle qui est influencée par un certain nombre de facteurs, les marchés sont particulièrement plus imprévisibles, quelles que soient les informations dont dispose un investisseur.

“Il est important de se rappeler que la théorie du marché efficace ne signifie pas que les marchés sont évalués correctement tous les jours”, a déclaré Nick Colas, co-fondateur de DataTrek Research, dans le même segment. “Il dit qu’il n’y a aucun moyen fiable de trouver la mauvaise tarification, et c’est toujours vrai. Et c’est pourquoi la gestion active est si difficile.”

Colas a déclaré qu’il n’y a pas de méthode cohérente pour établir la surperformance des indices de référence, il appartient donc aux investisseurs individuels de créer leurs propres stratégies ou de rechercher un gestionnaire actif pour les aider.

“Chaque grand investisseur a une idée phénoménale”, a-t-il déclaré. “Une idée phénoménale à laquelle les gens n’ont pas cru pendant longtemps. Et cela s’est avéré vrai.”

Alors que la gestion active pourrait être mieux adaptée aux stratégies laborieuses comme jouer sur le marché obligataire, les frontières entre actif et passif deviennent plus floues.

“En fait, la gestion passive n’existe pas”, a déclaré Colas. “Tout, y compris l’achat d’un fonds indiciel, reste un choix. Ces choix sont éclairés par l’émotion, et c’est quelque chose que nous luttons beaucoup”

Au sujet des fonds indiciels, Colas a également conseillé de ne pas tenir la gestion active pour acquise. Il a déclaré qu’il encourageait ses clients à examiner les tendances à plus long terme à l’échelle mondiale.

Par exemple, Colas a recommandé de comparer les indices S&P et Russell aux ETF émergents. EFA et EEM ont augmenté de 3% par an au cours des 10 dernières années, a-t-il déclaré, et le S&P a augmenté de 10% au cours de cette période.

“Nous recommandons une sous-pondération [EFA and EEM] aussi dramatiquement que possible”, a déclaré Colas. “Parce que ce ne sont pas des zones lucratives et, selon la structure actuelle, elles ne le seront jamais.”