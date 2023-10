Alors que les costumes et les décorations peuvent être réutilisés ou réutilisés Pour rendre Halloween plus durable, les friandises écologiques ne sont pas aussi simples.

Pour commencer, faire des choix plus écologiques lors de l’achat de bonbons cette saison peut être divisé en deux catégories : les emballages et les aliments, selon Merleanne Rampale, directrice de l’éducation à la Solid Waste Agency du comté de Lake.

“Les friandises présentent deux aspects différents lorsqu’il s’agit d’être respectueuses de l’environnement”, a déclaré Rampale. « Il y a l’emballage et le côté déchets. Et puis il y a le type de friandise, en tenant compte des ingrédients et de la durabilité de la façon dont elle a été produite.

En termes d’emballage, Rampale a recommandé de rechercher des emballages recyclables tels que du papier d’aluminium et du carton. Les feuilles utilisées pour envelopper des chocolats comme Hershey’s Kisses peuvent être recyclées si elles sont regroupées en une seule grosse boule, tandis que les boîtes en carton contenant des bonbons comme Milk Duds ou Nerds sont facilement recyclées.

Rampale a ajouté que si vous connaissez vos voisins ou si vous organisez ou assistez à une fête, vous pouvez préparer des boules de pop-corn, des pommes sucrées ou des biscuits faits maison en forme d’Halloween. Dans ces cas-là, vous pouvez également acheter des bonbons en gros et emballer vous-même les articles dans des sacs en papier recyclables.

Quant au type de bonbons, Rampale a déclaré que les acheteurs peuvent rechercher un certain nombre d’indicateurs durables, notamment lorsqu’il s’agit d’huile de palme et de chocolat.

Ces labels incluent le commerce équitable, biologique sans OGM et Rainforest Alliance Certified, ce qui signifie que l’ingrédient certifié a été produit « en utilisant des méthodes qui soutiennent les trois piliers de la durabilité : social, économique et environnemental ». selon le site Web de l’association.

Rampale a recommandé un certain nombre d’entreprises spécifiques auprès desquelles elle s’est adressée dans le passé pour fournir des friandises pour les événements de son agence, notamment Glee Gum, Unreal, Alter Eco, Thompson Chocolate, YumEarth et Black Forest.

Elle a également noté que les gens peuvent envisager des options créatives et non alimentaires qui auraient une durée de vie plus longue que les friandises, comme des crayons, des gommes d’Halloween, des mini-blocs-notes ou des autocollants.

Une autre option, dit-elle, consiste à distribuer un artisanat. Une année, le voisin de Rampale a distribué des kits de bracelets d’amitié que de nombreux enfants aimaient utiliser pour fabriquer leurs propres bracelets.

Elle a ajouté qu’un seul des changements ci-dessus peut faire une différence.

“Même si vous n’en faites qu’un, comme regarder l’emballage, c’est très bien aussi”, a déclaré Rampale.

