Voici quelques aliments bons pour la puissance de votre cerveau

Nous sommes ce que nous mangeons. Une alimentation stimulante pour le cerveau est fortement recommandée car elle vous permet d’avoir une mémoire saine, un fonctionnement cognitif remarquable et vous permet de vivre une vie saine. Le cerveau nécessite beaucoup de carburant car il utilise 20% des calories du corps.

Assurer une fonction cognitive améliorée avec la consommation de la quantité adéquate des aliments suivants:

Des noisettes– Débordant de vitamine E, de minéraux, les noix sont excellentes pour le cerveau.

Noix

Traitées comme un super aliment pour le cerveau, les noix sont un excellent aliment riche en nutriments qui profite à votre cerveau de plusieurs manières. Les noix sont riches en acide alpha-linolénique (un acide gras oméga-3 d’origine végétale), composés polyphénoliques. Les acides gras oméga-3 et les polyphénols sont considérés comme des aliments essentiels pour le cerveau car ils combattent le stress oxydatif et l’inflammation; qui sont tous deux des causes de déclin cognitif.

Amandes

Ceux-ci élèvent les niveaux d’acétylcholine dans le cerveau. En raison de la présence de vitamine B6, E, zinc, protéines, vous obtenez des cellules améliorées, réparées par la fonction cognitive, et une production chimique de neurotransmetteurs plus élevée.

Anacardier

C’est un excellent rappel de mémoire. Les graisses poly-saturées et mono-saturées le rendent très essentiel pour la production de cellules cérébrales et augmentant ainsi sa puissance.

Graines

Les graines de citrouille, les graines de lin sont excellentes pour la santé du cerveau. Le zinc, le magnésium, la vitamine B présents dans ces graines développent des capacités de réflexion, améliorent la mémoire.

sage

Il a été démontré que la consommation de sauge améliore la mémoire et améliore la fonction cérébrale; assurer la vigilance et la concentration. La sauge est riche en antioxydants contenant de la vitamine K, A, C, B6, E, du calcium, du manganèse, du fer, du zinc, du cuivre, ce qui en fait un choix diététique indispensable pour réorganiser votre mémoire.

Myrtilles

Les myrtilles sont d’excellents fournisseurs d’anthocyanes, des antioxydants qui veillent à la santé du cerveau, ce qui retarde la perte de mémoire à court terme.

Les agrumes

Les oranges, les raisins, les citrons, les cassis sont riches en vitamine C. Et cette dernière est essentielle pour maintenir l’agilité de votre cerveau. Le stress, l’anxiété, la dépression et les maladies de dégénérescence cérébrale liées à l’âge telles que la démence, la maladie d’Alzheimer peuvent être évitées par une consommation suffisante de vitamine C, par conséquent.

Brocoli, chou-fleur, choux de Bruxelles, chou frisé

Tous ces légumes crucifères sont riches en vitamine K qui est essentielle à l’amélioration de la puissance cérébrale et des fonctions cognitives. Ces légumes verts sont riches en composés appelés glucosinolates qui peuvent retarder la dégradation du neurotransmetteur-acétylcholine. Ce dernier est essentiel au bon fonctionnement du système nerveux central pour garder notre cerveau et nos souvenirs stimulés. De faibles niveaux d’acétylcholine sont associés à la maladie d’Alzheimer.

Les poissons gras

Les saumons, maquereaux et thons sont riches en acides gras oméga-3 qui aident à construire les membranes cellulaires et à améliorer la mémoire.