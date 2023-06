Voici quelques actions à considérer pour un monde qui se réchauffe

Un monde qui se réchauffe signifie que les entreprises de chauffage, de ventilation et de climatisation et les autres entreprises qui fournissent des technologies climatiques qui rendent les bâtiments plus efficaces ont une opportunité de croissance sur plusieurs décennies.

Sur les trois milliards de personnes vivant dans les endroits les plus chauds de la planète, y compris l’Afrique et le Moyen-Orient, seuls 8 % environ disposent de la climatisation. De plus, non seulement les revenus augmentent dans bon nombre de ces mêmes régions, mais leurs populations augmentent plus rapidement que la plupart du reste du monde. Historiquement, un lien fort a existé entre la demande de CVC et ces deux points de données.

Les efforts de décarbonisation en cours sont une autre considération. Un nombre croissant de gouvernements, d’entreprises et de particuliers recherchent des moyens de réduire leur empreinte, qu’il s’agisse d’ajouter de l’énergie solaire, du stockage sur batterie ou des pompes à chaleur, ou de moderniser les bâtiments d’autres manières pour les rendre plus efficaces.

Johnson Controls International fournit une gamme de technologies, de logiciels et d’autres produits liés à l’incendie, à la sécurité et au CVC pour rendre les bâtiments plus éconergétiques et réduire les coûts. La plate-forme de construction intelligente de l’entreprise, OpenBlue, contribue à générer une croissance à deux chiffres de son activité de services, tandis que les commandes bénéficient également de la décarbonisation en cours et des tendances de construction saines.

Société mondiale de transporteur est le leader du marché nord-américain des systèmes CVC résidentiels et commerciaux unitaires. En avril, il a annoncé son intention de céder ses activités d’incendie et de sécurité et a annoncé qu’il rachèterait les activités de CVC et d’énergies renouvelables de l’industriel allemand Viessmann Group. Ces mouvements contribueront à transformer Carrier en une société HVAC pure play avec une large empreinte mondiale. Ses actions se négocient actuellement à moins de 19 fois les bénéfices consensuels de 2023, une décote par rapport à ses pairs du secteur, sans parler d’un ensemble plus large de sociétés industrielles.

Entre-temps, Capital d’infrastructure durable Hannon Armstrong ne fournit pas de services ou de produits CVC, mais fournit des capitaux aux entreprises de ce marché qui le font. Son bénéfice par action a augmenté à un taux de croissance composé de 14 % au cours des trois dernières années, tandis que le pipeline d’investissements de la société sur 12 mois dépasse actuellement les 5 milliards de dollars. L’action se négocie désormais à 11 fois les bénéfices du consensus 2023.

Les signes que le monde se réchauffe sont incontournables. Ne cherchez pas plus loin que les couches de fumée épaisse qui ont récemment recouvert New York et d’autres parties du corridor nord-est.

Malheureusement, peu de preuves scientifiques suggèrent que les tendances actuelles vont se relâcher.

Cela a des implications considérables, touchant à tout, de la production alimentaire à l’eau potable et à d’autres problèmes de santé graves. Au-delà de cela, la conversation autour d’espaces de travail et de maisons plus frais et plus efficaces sera bientôt moins une question de luxe qu’une question de nécessité, augmentant la demande pour les produits, services et équipements qui aideront à résoudre ce défi.

— Noah Kaye est directeur général et analyste principal chez Oppenheimer & Co. Il couvre la croissance durable et l’optimisation des ressources.