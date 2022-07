Voici quatre affaires passées que Twitter et les avocats d’Elon Musk examineront alors qu’ils se rendent au tribunal

Après que le milliardaire Elon Musk a déclaré qu’il mettait fin à son acquisition de Twitter, la société de médias sociaux a répliqué en citant une disposition contractuelle qui est souvent invoquée lorsqu’une partie tente de se retirer d’un accord.

La clause, dite d’exécution spécifique, est souvent utilisé dans les affaires immobilières pour empêcher les acheteurs et les vendeurs d’annuler des transactions sans raison valable. Mais il est également inclus dans les accords de fusion d’entreprises comme un moyen de forcer un acheteur ou un vendeur à conclure un accord, à moins de violations substantielles telles que la fraude.

En informant Twitter de son intention de mettre fin à l’accord le vendredi, les avocats de Musk ont ​​avancé trois arguments pour expliquer pourquoi Twitter a rompu son contrat. Premièrement, ils affirment que Twitter a frauduleusement signalé le nombre de comptes de spam, que la société a longtemps estimé à environ 5% des utilisateurs. Musk devrait prouver que le nombre de soi-disant bots est beaucoup plus élevé et montrer un “effet négatif important” sur les activités de Twitter pour justifier la fin de l’accord.

Deuxièmement, les avocats de Musk affirment que Twitter “n’a pas fourni une grande partie des données et des informations” demandées par Musk, violant une clause contractuelle qui spécifie que Twitter doit fournir un accès raisonnable aux “propriétés, livres et registres de la société et de ses filiales”.

Enfin, les avocats de Musk affirment que Twitter n’a pas respecté une autre clause contractuelle qui obligeait l’entreprise à obtenir le consentement avant de s’écarter de son cours normal des affaires. Musk cite la décision de Twitter de licencier deux employés “de haut rang”, de licencier un tiers de son équipe d’acquisition de talents et d’instituer un gel général des embauches comme exemples de décisions prises sans sa consultation.

La Cour de la chancellerie du Delaware, un tribunal sans jury qui entend principalement des affaires d’entreprise fondées sur des poursuites d’actionnaires et d’autres affaires internes, a statué sur un certain nombre de cas où une entreprise a cité la clause de performance spécifique pour forcer une vente. Aucun n’était aussi important que l’accord Twitter de Musk – 44 milliards de dollars – et les détails qui les sous-tendent diffèrent également.

Toujours, les affaires passées peuvent fournir un contexte sur la façon dont le différend Musk-Twitter pourrait se terminer.