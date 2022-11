Voici quand Wall Street pense que l’inflation pourrait enfin s’arrêter

C’est la question que se posent les observateurs du marché, les économistes et les consommateurs : quand la flambée des prix retombera-t-elle sur terre ?

Il y a des indices que le pire de la lutte contre l’inflation aux États-Unis pourrait appartenir au passé. L’indice des prix à la consommation, un indicateur d’inflation largement surveillé, s’est établi à 7,7 % en octobre par rapport à un an plus tôt. Bien que cela soit encore bien au-dessus de l’objectif de 2 % de la Réserve fédérale, il a été inférieur aux attentes de Wall Street.

“Cela va probablement être plus bas l’année prochaine”, a déclaré à CNBC Kevin Kliesen, économiste d’entreprise et chargé de recherche à la Federal Reserve Bank of St. Louis, dans une interview. “De combien est-il inférieur? Nous ne sommes pas tout à fait sûrs. L’inflation peut être très difficile à prévoir.”

Pourtant, certains experts craignent que le rythme historique des hausses de taux d’intérêt de la Fed, visant à refroidir l’économie en plein essor, ne déclenche une récession une fois la poussière retombée. Cependant, tout ralentissement potentiel devrait être léger, a déclaré à CNBC le PDG du Conference Board, Steve Odland.

“C’est vraiment un marché d’employés ici”, a déclaré Odland. “Les salaires augmentent assez rapidement. Cela pourrait être une expérience beaucoup moins douloureuse avec la Fed essayant de maîtriser l’inflation qu’elle ne l’a été dans le passé.”

