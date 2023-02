Voici quand vous pouvez regarder Shah Rukh Khan, le dernier blockbuster de Deepika Padukone pour seulement Rs 110

Comme Shah Rukh Khan, Deepika Padukone, John Abraham-vedette, le dernier blockbuster Pathaan franchira bientôt Rs 500 crores en Inde. Les producteurs, Yash Raj Films, ont organisé le Pathaan Day, où les cinéphiles peuvent regarder Pathaan dans le multiplex leader pour seulement 110 roupies.

Taran Adarsh ​​a annoncé la nouvelle sur ses réseaux sociaux avec la nouvelle affiche statique du film. Tout en partageant l’affiche, Taran a écrit : “YRF ORGANISE ‘PATHAAN DAY’… Avec #Pathaan atteignant 500 cr ₹ biz combiné : #Hindi + #Tamil + #Telugu – #YRF décide d’organiser #PathaanDay le 17 février 2023… Billets à #PVR, #INOX et #Cinepolis à 110₹ [all shows]… AFFICHE OFFICIELLE… #SRK #DeepikaPadukone #JohnAbraham.”

Pathaan, réalisé par Siddharth Anand, met également en vedette Deepika Padukone et John Abraham. Le film est déjà le septième film indien le plus rentable de tous les temps et est en passe de franchir la barrière des Rs 1000 crore. Le film a fait face à plusieurs protestations et appels au boycott avant sa sortie, mais les controverses n’ont pas affecté ses performances au box-office.

S’exprimant sur le podcast Carvaka, Vivek Agnihotri a évoqué le succès au box-office de Pathaan de Shah Rukh Khan, qui a rapporté plus de 900 crores de roupies dans le monde. Attribuant le succès du film à Shah Rukh, Agnihotri a déclaré: « Pathaan a travaillé uniquement à cause du charisme et des fans de Shah Rukh, de la façon dont il l’a commercialisé et de la façon dont il l’a pris sur ses épaules que « c’est mon film et je suis responsable ». pour ça », ce qui est plutôt bien. Pathaan est sorti en salles le 25 janvier