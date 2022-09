Voici quand vous pouvez précommander l’iPhone 14

Cette histoire fait partie Point focal iPhone 2022la collection d’actualités, d’astuces et de conseils de Crumpe sur le produit le plus populaire d’Apple.

Vous vous demandez quand vous pourrez mettre la main sur l’un des les nouveaux iPhones dévoilés par Apple mercredi? La gamme iPhone 14 comprend l’iPhone 14 (à partir de 799 $), le 14 Plus (à partir de 899 $), le 14 Pro (à partir de 999 $) et le 14 Pro Max (à partir de 1 099 $).

Les précommandes pour les quatre téléphones commencent le 9 septembre à 5 h PT (8 h HE). Les iPhone 14, Pro et Pro Max sont disponibles à partir du 16 septembre et le 14 Plus à partir du 7 octobre.

Vous pouvez voir tout ce qui a été annoncé à l’événement “Far Out” d’Apple ici. Cela inclut le iPhone 14, Airpods Pro 2, Apple Watch Série 8 et Apple Watch Ultra. Nous avons même eu un date de sortie pour iOS 16.