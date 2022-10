Voici quand votre téléphone Samsung recevra Android 13

Les propriétaires de Galaxy S22 s’imprègnent déjà d’une version publique d’Android 13 (One UI 5) cette semaine, mais qu’en est-il des millions d’autres propriétaires de téléphones Samsung à travers le monde ? Nous savons que ça craint d’attendre. Grâce à Samsung, nous avons maintenant un délai pour que tous ses appareils reçoivent cette douce mise à niveau.

Selon Samsung, la plupart de ses autres appareils haut de gamme et anciens produits phares devraient recevoir Android 13 en 2022. Cela inclut les derniers pliables, ainsi que les familles Galaxy S20 et Galaxy S21.

Voici le calendrier prévu pour sa longue liste d’appareils. Et je stresse longue liste.

Octobre 2022 (déjà reçu)

Galaxie S22

Galaxie S22+

Galaxy S22 Ultra

novembre 2022

Galaxy Z Fold 4

Galaxy ZFlip 4

Galaxy Z Fold 3

Galaxy ZFlip 3

Galaxie S21

Galaxie S21+

Galaxy S21 Ultra

Galaxy Note 20

Galaxie S20

Galaxy S20+

Galaxy S20 Ultra

Galaxy Tab S8

Galaxy Tab S8+

Galaxy Tab S8 Ultra

Galaxy Tab S7

Galaxy Tab S7+

Galaxie quantique 3

Galaxie A53 5G

Galaxie A33 5G

Décembre 2022

Galaxy Z Fold 2

Galaxy ZFlip 5G

Galaxy Z Flip

Galaxy S20 FE

Galaxy Tab S7 FE/S7 FE 5G

Galaxy Tab S6 Lite

Galaxie A Quantique

Galaxie A Quantique 2

Galaxy A52s 5G

Galaxie A51

Galaxie A51 5G

Galaxie A42 5G

Galaxie A32

Saut de galaxie

Galaxie saut 2

janvier 2023

Galaxy Tab A8

Galaxy Tab A7 Lite

Galaxy Tab Actif 3

Galaxie copain 2

Galaxie large 6

Galaxy large 5

Ami de la galaxie

Galaxie A23

Galaxie A13

Galaxie M12

Galaxy XCover 5

Février 2022

Alors voilà. Si vous possédez l’un des appareils susmentionnés, vous pouvez désormais marquer votre calendrier pour le moment où vous devriez voir arriver Android 13 (One UI 5). Je dois dire que j’adore la transparence, ce qui est encore plus impressionnant quand on pense à tous ces appareils. C’est une tonne de travail, alors bravo aux équipes logicielles de Samsung.

// Sam Mobile