Voici quand votre émission préférée pourrait revenir alors que la grève des scénaristes est sur le point de se terminer

LOS ANGELES (AP) — Un accord de principe entre les scénaristes en grève et les studios hollywoodiens laisse espérer que le double débrayage de l’industrie pourrait bientôt prendre fin. Mais quand vos émissions préférées reviendront-elles ?

Eh bien, c’est compliqué. Premièrement, l’accord doit passer deux votes clés, et certaines productions en pause comme « Deadpool 3 » et « Yellowjackets » devront encore attendre que les acteurs parviennent à un accord avec les studios.

QUAND ‘JIMMY KIMMEL LIVE’ REVIENT-IL ?

Une fois le contrat approuvé, le travail reprendra plus rapidement pour certains écrivains que pour d’autres. Les talk-shows de fin de soirée ont été les premiers touchés lorsque la grève a commencé, et ils pourraient être parmi les premiers à reprendre leurs ondes maintenant. « The Tonight Show Starring Jimmy Fallon » de NBC, « Jimmy Kimmel Live » d’ABC et « The Late Show With Stephen Colbert » sur CBS pourraient revenir d’ici quelques jours.

« Saturday Night Live » pourrait revenir pour sa 49e saison, même si certains acteurs ne pourront peut-être pas apparaître. La grève des acteurs limite les apparitions promotionnelles qui sont l’élément vital des émissions de fin de soirée.

Les émissions qui reviennent alors que les acteurs sont encore en piquet de grève pourraient s’avérer controversées, comme cela s’est produit avec la reprise prévue d’émissions de jour, notamment « The Drew Barrymore Show » et « The Talk ». Ces plans ont ensuite été abandonnés.

Une émission susceptible de faire un retour rapide ? « En temps réel avec Bill Maher. » L’animateur avait prévu un retour sans écrivains, mais a fini par le reporter une fois les négociations de la semaine dernière fixées.

QU’EN EST-IL DE ‘STRANGER THINGS’ ET ‘SUPERMAN ?’

Les salles d’écriture des émissions scénarisées qui ont fermé au début de la grève, notamment « Stranger Things » de Netflix, « Severance » sur Apple TV+ et « Abbott Elementary » sur ABC, devraient également être réactivées rapidement. Mais sans interprètes pour interpréter les scripts, de longs délais entre la page et l’écran seront inévitables.

Les scénaristes de cinéma se remettront également à travailler sur leur chronologie plus lente, bien que ceux qui travaillent sur des scripts ou des révisions tardives pour des films déjà programmés – notamment « Deadpool 3 » et « Superman : Legacy » – s’efforceront certainement d’éviter de nouveaux retards dans la date de sortie.

QUAND DREW BARRYMORE ET LES AUTRES SPECTACLES DE JOUR REVIENNENT-ILS ?

Le retour prévu de Barrymore à son émission télévisée de jour est devenu un point de ralliement pour les manifestants au début du mois, la poussant à annuler ses projets. « The Talk » et « The Jennifer Hudson Show », qui emploient également certains scénaristes, ont également annulé leur projet de retour.

Barrymore et les autres séries n’ont pas annoncé leur intention de revenir. Cependant, la Writers Guild of America a été claire : les membres de la Guilde ne peuvent pas recommencer à travailler sur des projets tant que le contrat de principe n’est pas ratifié.

Ce vote n’a pas encore été programmé.