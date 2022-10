Voici quand Sonam Kapoor fera son retour à Bollywood ; Vayu doit être son objectif pour l’instant [Exclusive]

Sonam Kapoor profite en ce moment de sa maternité. Vayu Kapoor Ahuja est maintenant la prunelle des yeux de toute la famille et Sonam ne pense qu’à Vayu. Alors que ses fans l’attendent avec impatience pour faire son grand retour à Bollywood. Cela arrivera-t-il bientôt ? Hé bien oui.

Une source proche de l’actrice révèle : « Sonam pense beaucoup au travail mais certainement pas maintenant. Elle est très consciente que ses fans veulent la voir sur grand écran. Mais pour l’instant, elle est entièrement concentrée sur Vayu alors qu’il a le plus besoin d’elle maintenant. Sonam est très excitée par ce nouveau voyage dans la vie et essaie de tout faire au mieux. Tout en parlant de films, elle travaillera sur le film de sa soeur Rhea Kapoor, Rhea a un scénario très fort pour Sonam, et elle a même discuté avec elle mais au moins six mois, SK ne reprendra pas le travail et après cela, elle commencera à travailler sur son physique et plus encore”.

La source ajoute en outre : « La maternité apporte beaucoup de changements en vous, en particulier votre corps extérieur, tandis que Sonam ne subit aucune pression sur son apparence extérieure. Elle est connue pour être la diva par excellence et ne s’inquiète jamais de son apparence. Mais en tant qu’acteur, Sonam manque définitivement d’être devant la caméra et maintenant après Vayu, c’est son deuxième amour et par conséquent, elle prévoit son retour dans un an”. Sonam a été vue pour la dernière fois dans Zoya Factor avec Dulquer Salmaan et ses fans ont hâte qu’elle revienne bientôt. Alors que son apparition dans l’émission Koffee With Karan 7 de Karan Johar était la plus hilarante et cela lui a valu le prix du meilleur membre de l’émission.