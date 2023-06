Voici quand Pixel Fold reçoit sa dernière mise à jour

Google a actualisé son calendrier de mise à jour garantie ce matin, confirmant que le Pliage de pixels que vous venez d’acheter continuera à être pris en charge avec le calendrier Pixel normal, soit 3 ans de mises à jour majeures du système d’exploitation Android et cinq ans de mises à jour de sécurité.

Google ne fournira généralement qu’un mois et une année, mais au moins pour le moment pour le Pixel Fold, ils nous ont donné des dates exactes pour la coupure de la prise en charge des mises à jour. Je suppose que vous pouvez aller de l’avant et marquer vos calendriers pour le 26 juin 2026 et le 25 juin 2028. Pour le Pixel Fold, ce sont des dates importantes.

Étant donné que Pixel Fold est lancé avec Android 14, il semble relativement sûr qu’il finira sa vie avec Android 17, mais en raison du calendrier de sortie d’Android (généralement la seconde moitié d’une année civile), nous ne pouvons pas dire avec certitude. Les autres appareils Pixel n’ont actuellement qu’un accès bêta à Android 14, c’est donc peut-être une question que nous posons à Google pour voir s’ils y ont déjà réfléchi.

Pour rappel pour ceux qui gardent une trace, Samsung propose 4 ans de mises à niveau du système d’exploitation Android.

// Google